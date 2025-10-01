Progresus předává Seves Glass Block do rukou SEDIVER, společnosti z portfolia Blackstone. Začíná nová éra růstu a stability

„Nejde jen o změnu vlastníka, ale především o příležitost k růstu a transformaci. Nový investor věří v naši společnost a – co je nejdůležitější – v naše zaměstnance. Jeho záměrem je významně investovat do naší výroby a továrny, aby zvýšil kvalitu a transformoval závod na integrované výrobní centrum,“ uvedl Petr Králík, generální ředitel společnosti Seves Glass Block.
Podle něj tato investice otevře nové příležitosti a rozšíří portfolio společnosti o nové produktové řady, jako jsou skleněné izolátory. „Naši zaměstnanci získají jistotu i nové příležitosti k růstu: přístup k dalším zdrojům, moderním technologiím a možnostem neustále se rozvíjet v rámci silnější organizace. Pro naše obchodní partnery to znamená kontinuitu, spolehlivost, a ještě větší potenciál k dalším společným projektům,“ dodal Petr.
Lukáš Zrůst z Progresus Invest Holding dodal: „Ve skupině Progresus tento okamžik vnímáme jako skutečný milník. Po akvizici společnosti Seves Glass Block se nám podařilo splnit hlavní úkol: stabilizovat firmu a nastavit špičkovou, vysoce efektivní výrobu, a to vybudováním nové tavící vany, která je srdcem celé výroby a značí záruku dlouhodobé stability společnosti i jejích zaměstnanců.
Při této příležitosti bych chtěl poděkovat zejména generálnímu řediteli Petrovi a celému týmu zaměstnanců. Byli to oni, kdo se s námi podílel na transformaci a zlepšení společnosti. Velké poděkování patří také všem dalším, kteří k tomu na naší společné cestě přispěli – od kolegů v závodě po obchodní partnery a podporující instituce. Bez jejich odhodlání a důvěry by toto nebylo možné. Zejména bych chtěl zdůraznit silné partnerství při transakci se skupinou Casper Group vedenou panem Davidem Šteklem.
Právě teď jsme velmi hrdí na to, že můžeme předat Seves Glass Block do rukou společnosti SEDIVER, za kterou stojí Blackstone. Věříme, že pod vedením nových majitelů vstupuje společnost do ještě úspěšnější fáze, která přinese růst, nové trhy a nové příležitosti.“
David Štekl, zakladatel a generální ředitel Casper Group, dodal: „Pro Casper Group je tato transakce důkazem, že i složité situace mohou vést k úspěchu, jsou-li založeny na důvěře a silném partnerství. Bylo nám ctí přispět k rozvoji SGB.“
O SGB: SGB je světovým lídrem ve výrobě skleněných tvárnic pro architektonické, designové a stavební aplikace. Společnost má sídlo v Duchcově v České republice a má obchodní zastoupení ve Florencii v Itálii. Závod byl založen v Duchcově v roce 1912 a skleněné tvárnice vyrábí od roku 1955. SGB prodává své produkty do více než 100 zemí prostřednictvím obchodních, distribučních a maloobchodních kanálů.
O skupině Progresus: Skupina Progresus je mezinárodní investiční skupina zaměřená na udržitelný rozvoj v oblasti bydlení a průmyslu a na růst tradičních výrobních společností. Skupina vlastní a rozvíjí RD Rýmařov, největšího českého výrobce dřevěných domů s více než 50letou historií a 100.000 klienty, a úspěšně rozvinula, aby v roce 2025 následně divestovala největšího světového výrobce skleněných tvárnic, Seves Glass Block. S ročními obratem přesahujícími 2 miliardy Kč a více než 1000 zaměstnanci je Progresus největším developerem rodinných domů v České republice, jehož největším probíhajícím projektem je komplexní developerský projekt rezidenční výstavby na pozemcích o rozloze 1,2 milionu m2. Další informace jsou k dispozici na https://www.progresus.cz.
O skupině Casper:
Casper Consulting je lídrem na českém trhu v oblastech restrukturalizace a ozdravování podniků, finančního řízení a optimalizace platebních procesů. S 30 lety zkušeností a aktivy pod správou přesahujícími 35 miliard Kč je CASPER uznáván pro svou dlouhodobou stabilitu a špičkovou odbornost. Mezi jeho nejvýznamnější milníky patří sedmiletá exkluzivní spolupráce s přední americkou investiční bankou J.P. Morgan Chase a založení společného podniku s Raiffeisenbank. Casper také úspěšně realizoval projekty se Santander a dalšími významnými finančními institucemi. Další informace jsou k dispozici na https://www.casper.cz/index.html
