Technologie Authentix pro značení paliv pomohly ochránit více než tři biliony litrů paliva na šesti kontinentech. V Srbsku působí společnost Authentix od roku 2013 jako výhradní dodavatel technologie pro národní program značení paliv. Během tohoto období srbská vláda zaznamenala významný nárůst příjmů z daní z paliv a podstatné snížení nelegálního obchodu s palivy. Globální centrum pro dekarbonizaci námořní dopravy uvedlo, že organický stopovací prostředek pro biopaliva dodávaný společností Authentix nabídl mezi testovanými kandidáty nejpraktičtější rovnováhu mezi náklady, detekovatelností a škálovatelností. Více informací naleznete na https://www.gcformd.org/gcmd-concludes-biofuels-supply-chain-trials/ .
Úlohou společnosti Authentix v rámci programu je poskytovat mezinárodnímu konsorciu značidla paliv, technologie pro značení a testování a platformu pro správu dat TransAct. Společnost Authentix rovněž vyškolí místní personál a bude poskytovat technickou podporu. Authentix nadále spolupracuje s organizací Labex a příslušnými černohorskými úřady, aby zajistila, že program značení paliv bude naprostým úspěchem, přinese všechny plánované přínosy a stane se dalším hmatatelným příspěvkem k prohloubení strategických ekonomických vztahů mezi Černou Horou a Spojenými státy americkými.
O společnosti Authentix: Jako autorita v oblasti řešení pro ověřování pravosti přináší společnost Authentix sledovatelnost do dnešních komplexních globálních dodavatelských řetězců. Již více než 25 let poskytuje společnost Authentix svým klientům fyzická i softwarová řešení pro odhalování, omezování a prevenci nelegálních obchodních aktivit v oblasti měny, zboží podléhajícího spotřební dani a značkových spotřebitelských produktů. Společnost Authentix, Inc. se sídlem v Addisonu v texaském státě USA působí na pěti kontinentech a obsluhuje klienty po celém světě. Další informace naleznete na stránkách https://www.authentix.com.
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Kontakt: Kent Mansfield, ředitel pro prodej a marketing, kent.mansfield@authentix.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60235.