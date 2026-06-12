Prohlášení TWT GROUP týkající se produktové řady Globadvise

Společnost prodává doplňky stravy a další produkty. Některá reklamní sdělení týkající se prodávaných produktů řady Globadvise vzbudila výhrady, které společnost prověřila. Jak již bylo uvedeno v předchozí tiskové zprávě, marketingovou komunikaci připravoval externí subjekt. Po vyhodnocení připomínek k její kvalitě se společnost rozhodla stáhnout reklamní materiály týkající se doplňků stravy, zahájila akci zaměřenou na reklamace a stahování výrobků a ukončila spolupráci s externím subjektem odpovědným za tvorbu marketingové komunikace. V zájmu spokojenosti zákazníků se společnost rovněž rozhodla zásadně změnit svou prodejní politiku a strukturu produktové nabídky, přičemž se zaměřila na jiné segmenty trhu.
O těchto krocích společnost již dříve informovala na specializované internetové stránce a prostřednictvím tiskové zprávy zveřejněné přes Českou tiskovou kancelář dne 24. 4. 2026. Společnost rovněž zřídila samostatný komunikační kanál pro styk s médii ve věcech produktové řady Globadvise, o němž byli informováni i autoři materiálů zveřejňovaných na sociálních sítích. Žádný z nich však tento komunikační kanál v průběhu následujících měsíců nevyužil.
V souvislosti s objevujícími se nepřesnostmi společnost poskytuje následující vysvětlení:
Společnost neiniciovala ani neschválila žádné formy nátlaku vůči autorům mediálních publikací, včetně příspěvků na sociálních sítích. Osoba, jejíž rozhovor byl v průběhu posledních měsíců na jednom z internetových portálů prezentován jako rozhovor s „právníkem společnosti“, není se společností nijak spojena. Tato osoba nebyla a není zaměstnancem, spolupracovníkem, právním zástupcem ani představitelem společnosti a nebyla oprávněna činit jakákoli prohlášení jejím jménem. Společnost vyjadřuje politování nad tím, že jí byly bez předchozího ověření oprávnění této osoby přisuzovány určité kroky, a důrazně se distancuje od sdělení prezentovaných jako údajné „výhrůžky“ ze strany „právníka“ společnosti.
Společnost zůstává otevřená komunikaci s médii, a to i v záležitostech týkajících se produktů řady Globadvise a způsobu jejich prezentace. Pro účely komunikace byl vyčleněn samostatný kontaktní kanál: media@globadvise.eu.
Společnost vyřizuje objednávky a reklamace v souladu s platnými právními předpisy a zavedenými postupy zákaznické podpory. Současně zůstává otevřená komunikaci s médii i zákazníky a deklaruje připravenost odpovídat na jejich dotazy.
Jednatelé společnosti TWT Group sp. z o.o.
Zdroj: TWT Group
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