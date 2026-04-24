Prohlášení značky Globadvise k řadě doplňků stravy

V souvislosti s výše uvedeným přijalo vedení společnosti rozhodnutí o okamžitém:
- ukončení spolupráce s agenturou: Vzhledem k nedodržení komunikačních standardů se společnost rozhodla okamžitě ukončit spolupráci s externí prodejní agenturou odpovědnou za tuto kampaň. Rádi bychom rovněž zdůraznili, že tyto reklamní kampaně již byly ukončeny a neprobíhají.
- dobrovolném stažení produktů: Chceme zdůraznit, že toto rozhodnutí nevyplývá z ohrožení zdraví, nýbrž z naší vnitřní potřeby zachovat nejvyšší standardy kvality.
Všechny osoby, které zakoupily produkty, jichž se toto oznámení týká, mohou využít zjednodušeného postupu vrácení peněz nebo výměny za jiný sortiment. Spustili jsme vyhrazený kontaktní kanál, aby každý případ byl vyřízen s náležitou péčí:
- infolinka/E-mail: +420 558 279 385 / claim@globadvise.eu
- webové stránky: https://www.globadvise.eu/edu/cz
Společnost ujišťuje, že každý případ bude posouzen individuálně a s náležitou péčí, stejně jako dosud, kdykoli se naši zákazníci obraceli s problémy a připomínkami týkajícími se nabízených nebo prodávaných produktů.
Společnost se omlouvá za vzniklé nepříjemnosti a děkuje zákazníkům za pochopení. Zároveň ujišťuje, že vynakládá veškeré úsilí, aby se podobné situace v budoucnu neopakovaly.
V případě dotazů týkajících se výše uvedené zprávy je prosím směřujte na adresu: media@globadvise.eu
Zdroj: https://www.globadvise.eu/edu/cz