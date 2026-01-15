Projekt CleanAir D8: unikátní data o kvalitě ovzduší v širším okolí dálnice D8

Klíčový podklad pro nové imisní limity i procesy EIA
Význam projektu CleanAir D8 bude v následujících letech dále růst v souvislosti s připravovaným zpřísněním imisních limitů. Ministerstvo životního prostředí již nyní v rámci zjišťovacího řízení EIA k záměru VRT Krušnohorský tunel uložilo Správě železnic povinnost zpracovat rozptylovou studii podle výrazně přísnějších limitů (s předpokladem převedení Směrnice EU č. 2024/2881 do českého právního řádu na konci roku 2026) a je velmi pravděpodobné, že tento přístup bude paušálně uplatňován i v dalších řízeních EIA.
Model potvrzující neplnění nových limitů na Podřipsku
Komplexní výpočtový model z projektu CleanAir D8, zpracovaný VŠB TU Ostrava, navíc potvrzuje, že po změně legislativy (viz. výše) bude současné imisní pozadí na Podřipsku výrazně vyšší, než dovolí nové limity. Bez současného snížení celkové zátěže tak nebude možné do území umisťovat nové záměry. To vytváří prostor pro ukládání významných kompenzačních a adaptačních opatření investorům v rámci procesů EIA. Obce, které disponují dlouhodobými a certifikovanými daty o kvalitě ovzduší, budou mít zásadně silnější vyjednávací pozici vůči investorům, tj. Ředitelství silnic a dálnic a Správě železnic, u záměrů, jimiž je region v širším okolí dálnice D8 zatížen. On-line náhled na měření je k dispozici zde: https://www.smartenvi.eu/projekt/kd8s
Široké využití dat v praxi
Data z projektu CleanAir D8 jsou využitelná nejen v procesech EIA a navazujících povolovacích řízeních – a to jak u liniových staveb, tak u dalších záměrů, jako jsou logistické haly, lomy, pískovny či plánovaný Terminál Roudnice VRT, u něhož dojde k zásadnímu navýšení silniční dopravy a tedy nárůstu znečištění. Uplatní se také při kontrole plnění uložených podmínek během realizace staveb. Zároveň tvoří důležitý podklad např. pro vypracování konkrétních návrhů kompenzačních / adaptačních opatření v rámci současně zpracovávaných Adaptační strategii Podřipska a Územní studii regionu Podřipsko ve Středočeském kraji.
„Bez znalosti skutečného stavu kvality ovzduší nelze odpovědně plánovat budoucí opatření – a už vůbec ne v území, kde se kumulují dopady dálnice, průmyslu, těžby a přibudou i dopady indukované silniční dopravy k Terminálu Roudnice VRT. Projekt CleanAir D8 dává obcím do ruky data, o která se mohou opřít při rozhodování i při jednáních se státem a investory,“ říká Martin Klečka, předseda Sdružení měst a obcí Koridor D8. Projekt tak vytváří společný odborný základ pro ochranu zdraví obyvatel a udržitelný rozvoj celého území.
Sdružení Měst a Obcí Koridor D8 (SMO KD8) není odpůrcem výstavby VRT, ale požaduje, aby byla celá trasa transparentně a participativně projednána. Zároveň je nezbytné její komplexní posouzení – s ohledem na územní rozvoj, krajinu i dopady na obce.
KONTAKT:
Ing. Martin Klečka, Ph.D.
předseda Sdružení Měst a Obcí Koridor D8 (SMO KD8)
+420 608 029 700
martin.klecka@koridord8.cz