Projekt Gabreta propojuje Česko a Bavorsko. Díky chytré síti posiluje digitalizaci i přeshraniční spolupráci

Projekt Gabreta je pokračováním modernizace distribuční sítě, kterou společnost EG.D systematicky rozvíjí v posledních letech. Využívá zkušeností z projektu ACON (ten byl realizován na pomezí Česka a Slovenska) a rozšiřuje je do nových regionů, především v příhraniční oblasti s Bavorskem.
„Projekt společného zájmu, jakým je Gabreta, je klíčovým nástrojem pro rozvoj evropské energetické infrastruktury. Umožňuje nejen čerpání prostředků z evropského programu Connecting Europe Facility, ale i přenos know-how mezi jednotlivými členskými státy,“ vysvětluje Tomáš Manosoglu, vedoucí dotačního managementu EG.D.
Podle Manosoglu je právě evropský rámec pro financování jedním z hlavních pilířů stability projektu. „Status projektu společného zájmu je zásadní pro zajištění dlouhodobého financování. Projekt se musí na seznamu PCI nacházet po celou dobu své realizace, a proto je nutné pravidelně status obnovovat. V červnu jsme obdrželi předběžné hodnocení od Evropské komise, která všechny naše předložené investice odsouhlasila jako způsobilé. Nic tak nebrání jejich oficiálnímu zařazení do nového seznamu,“ doplňuje Manosoglu. Finální schválení ze strany evropské komise se očekává ještě letos.
První rok realizace, který probíhal od dubna 2024 do března 2025, spojil okamžité zásahy v síti s přípravou rozsáhlých stavebních prací. Zahájena byla výstavba chytrých distribučních trafostanic (DTS), posílení dispečerského řízení i projektování dvou nových rozvoden. „Gabreta je z pohledu naší společnosti projektem, který významně posílí schopnost sítě reagovat na dynamický rozvoj obnovitelných zdrojů v regionu,“ říká Manosoglu. Zároveň dodává, že díky evropské podpoře může EG.D investovat do oblastí, které by jinak vyžadovaly mnohem delší časový horizont, a zároveň investice zvyšuje odolnost celé distribuční soustavy.
Významnou investicí prvního roku bylo rozšíření systému SCADA. To je software, který zajišťuje dohled, řízení a sběr dat pro dispečink. „SCADA je páteří moderní distribuční sítě. Projekt Gabreta pro ni přináší celkové rozšíření, a to včetně nových integrací a funkcionalit. Rozšiřujeme i automatizaci, která umožní rychlejší reakce dispečinku na vzniklé situace v síti,“ vysvětluje Romana Geršicová, projektová manažerka EG.D.
SCADA spolu s chytrými trafostanicemi a optickou komunikací tvoří základ tzv. samoopravné sítě. Sběr dat v reálném čase umožňuje rychle identifikovat místo poruchy a přepojit napájení, čímž se zkracuje doba výpadků pro zákazníky.
V druhém projektovém roce se distributor EG.D zaměří na výstavbu optických komunikačních sítí a modernizaci sekundárních ochran rozvoden. „Čekají nás rozsáhlé IT investice, které vytvoří prostor pro nové digitální služby. S kolegy z Německa pracujeme na společném vývoji prediktivní aplikace pro sledování energetického mixu. Ta bude pro naše zákazníky znamenat možnost vidět, z jakých zdrojů jejich elektřina pochází,“ popisuje Oleksand Holubka, projektový manažer EG.D.
Tato aplikace představuje jednu z inovací, které projekt Gabreta přináší přímo koncovým uživatelům. „Zákazníci budou mít díky aplikaci přehled o tom, zda elektřina, kterou používají, pochází z konvenčních či obnovitelných zdrojů. Pro ekologicky zaměřené odběratele to bude důležitý nástroj pro udržitelnější rozhodování,“ dodává Geršicová. Inspirací je německá aplikace Ökoheld, jejíž principy chce EG.D převzít a přizpůsobit českému prostředí.
Projekt Gabreta však není zaměřen pouze na technologické inovace, ale také na posílení přeshraniční infrastruktury a ochranu přírody. Klíčovou součástí projektu jsou tři plánovaná přeshraniční propojení distribuční sítě v oblasti Šumavy, jejichž výstavba proběhne v letech 2027–2028. „S Národním parkem Šumava intenzivně komunikujeme o trasách vedení i samotné výstavbě. Naší prioritou je zachovat přírodní charakter regionu, proto plánujeme vedení oblastmi s nejnižším stupněm ochrany,“ vysvětluje Holubka.
Součástí projektu je i veřejná vzdělávací platforma, která pomáhá přiblížit principy chytrých sítí široké veřejnosti. „Platforma pomáhá lidem pochopit, jak funguje distribuční síť a jaké benefity jednotlivé investice přinášejí. Součástí je interaktivní mapa s popisem všech klíčových investic a jejich přínosu pro spolehlivost sítě,“ říká Holubka.
V přípravě je rovněž expertní fórum, které propojí české a německé odborníky. „Platforma pro experty bude sloužit k výměně zkušeností mezi odborníky na obou stranách hranice. Plánujeme publikovat odborné články a v budoucnu i uspořádat společnou konferenci, kde bude prostor pro hlubší diskusi o projektech společného zájmu,“ uzavírá Manosoglu.
Zdroj: E.ON Česká republika