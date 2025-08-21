Projekt KinoK digitálně chrání památky a otevírá je světu ve 12 jazycích

Za projektem stojí vize dvou zakladatelů: „Zachyťme minulost, tvořme digitální budoucnost.“ Jejich cílem bylo spojit dva zdánlivě odlišné světy – digitální technologie a hluboký respekt k historii. Výsledkem je platforma s trojím posláním: bavit, vzdělávat a aktivně pomáhat s údržbou památek.
Sedm klíčových vlastností projektu KinoK:
• Kdykoliv a odkudkoliv: Prohlídky jsou dostupné 24/7 na všech hlavních zařízeních – od mobilních telefonů přes počítače až po VR brýle.
• Kultura bez bariér: Projekt odstraňuje fyzické překážky historických staveb a zpřístupňuje tak kulturní dědictví i lidem s omezenou mobilitou.
• Globální přístup: Obsah je přeložen do 12 světových jazyků.
• Skrytá místa: Uživatelé se dostanou do běžně nepřístupných prostor a objeví skryté detaily.
• Pohlcující zážitek: Prohlídky kombinují video, audio komentář, detailní fotografie a interaktivní kvízy.
• Přímá podpora památkám: Část z každé zakoupené virtuální vstupenky putuje přímo na obnovu a údržbu dané památky.
• Digitální archiv pro budoucnost: Každým skenováním vzniká přesné vizuální dvojče památky. Tato cenná data (včetně projektových dat jako E57) slouží jako digitální záloha pro případ poškození či zničení objektu a jsou klíčová pro jeho budoucí rekonstrukci.
Tváří i hlasem projektu se stala herečka Lenka Novotná. Jako virtuální průvodkyně provází návštěvníky památkami jak ve videu, tak v audio vyprávění, a zaručuje tak poutavý a profesionální zážitek.
„Nechtěli jsme vytvořit jen další digitální archiv. Chtěli jsme, aby lidé cítili atmosféru místa, jako by tam skutečně byli,“ říká Richard Farbar, „Naše technologie vám umožní doslova si ‚sáhnout‘ na detaily fresek nebo soch, což je zážitek, který v reálu často není možný.“
„KinoK boří všechny bariéry – fyzické, geografické i jazykové. Zároveň dáváme lidem možnost jednoduše přispět na zachování historie a stát se tak součástí její ochrany,“ dodává Michal Přikryl. „Jsme hrdí, že tento náš model podpořilo i Arcibiskupství pražské."
Projekt KinoK tak představuje unikátní spojení inovativního vzdělávání, cestování a moderní filantropie dostupné pro každého.
O projektu KinoK: KinoK je český technologický projekt zaměřený na digitální ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví. Vytváří pohlcující virtuální prohlídky, které kombinují svobodu objevování s interaktivitou a přímou podporou památek.
Zdroj: KinoK