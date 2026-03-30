Projekt NEFEJKUJ reaguje na rekordní nárůst nelegálního tabáku v Česku

Ekonomické ztráty a daňové úniky
Ztráta státního rozpočtu na neodvedené spotřební dani a DPH v důsledku prodeje padělaných cigaret se odhaduje na 5 miliard Kč ročně. Pokud se započítají i další formy nelegálního trhu, jako je pašování a nákupní turistika, celkový podíl nedomácích cigaret činí 20,1 % a roční ztráty rozpočtu dosahují přibližně 15 miliard Kč. Analýzy ukazují, že každé snížení podílu padělků o jeden procentní bod by státu přineslo příjmy ve výši zhruba 0,75 miliardy Kč ročně.
Regionální rozdíly a metodika
Nejvyšší incidence nezdaněných cigaret je patrná v příhraničních oblastech, kde jejich podíl tvoří téměř polovinu spotřeby. Konkrétně ve Frýdku-Místku dosahuje tento podíl 57,5 %, v Karviné 52,5 % a v Havířově 46,7 %. Hlavním zdrojem dovozů zůstává Polsko s podílem 8,6 %. Data vycházejí z mezinárodně uznávané metodiky Empty Pack Survey (EPS), která spočívá ve sběru a analýze odhozených krabiček ve 30 největších městech ČR.
Zdravotní a bezpečnostní hrozby
Kromě ekonomických dopadů představují padělky přímé riziko pro spotřebitele, neboť nepodléhají žádné kontrole kvality. V nelegálních výrobcích byly nalezeny netabákové složky jako syntetická vlákna, plast, části těl hmyzu nebo hmyzí trus. Předchozí analýzy odhalily i toxické látky či stopy azbestu.
Dle informací Europolu zisky z nelegálního obchodu s tabákem často financují další formy organizovaného zločinu, jako jsou drogová kriminalita nebo pašování migrantů. „Za padělky se skrývá celý řetězec problémů – od nulových hygienických podmínek přes dětskou práci až po financování další trestné činnosti,“ doplnila Kristýna Richter, ředitelka Sekce pro boj s nelegálním trhem ČSZV.
Nová iniciativa NEFEJKUJ navrhuje posílení kontrolní činnosti Celní správy, zefektivnění právních nástrojů proti nepoctivým obchodníkům a důslednější osvětu veřejnosti.
Zdroj: Medialist