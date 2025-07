Projekt OCE aoceňuje úspěšné exportéry, kteří inspirují ostatní

Projekt je otevřen malým, středním i velkým podnikům, u kterých tvoří export minimálně dvacet procent jejich tržeb. Do loňského ročníku OCE bylo přihlášeno 146 ryze českých firem a vítěze vybírala porota ze 104 finalistů, kteří splnili kritéria soutěže. Finalisté OCE, kteří dohromady zaměstnávali asi 17 tisíc lidí, vyvezli v roce 2024 zboží a služby za miliardy korun. Jejich obrat byl téměř 160 miliard korun.

I letos si firmy v rámci Ocenění Českých Exportérů odnesou ceny v kategorii MALÁ SPOLEČNOST pro podniky s ročním obratem do 100 milionů korun, STŘEDNÍ SPOLEČNOST s obratem mezi 100 až 500 miliony Kč a VELKÁ SPOLEČNOST, kde se o vavříny utkají subjekty s ročním obratem převyšujícím 500 milionů korun. Dále pak budou vyhlášeny nejúspěšnější firmy ve speciálních kategoriích, kterými jsou CENA ZA NEJVĚTŠÍ POTENCIÁL pod patronací Genesis Capital Equity, CENA ODPOVĚDNÉHO PODNIKÁNÍ pod patronací CRIF – Czech Credit Bureau a CENA E-COMMERCE.

Inspirace pro všechny české podniky

Podle zakladatelky projektu Heleny Kohoutové mohou být účastníci OCE inspirací pro všechny tuzemské podniky, které řeší současnou složitou situaci v zahraničním obchodu.

„Od svého prvopočátku vyzdvihuje Ocenění Českých Exportérů (OCE) právě ty společnosti, jejichž jméno rezonuje nejen u nás doma, ale i za hranicemi naší země. Tyto firmy jsou nejlepším příkladem toho, jak v ryze českých podmínkách vznikají unikátní produkty, které nezapadnou v celosvětové konkurenci. Tyto ryze české podniky si ocenění opravdu zaslouží,“ říká Helena Kohoutová.

„V rámci projektu podporujeme pracovitost a jedinečný přístup k podnikání. Naším cílem je ukázat, že není malých a velkých firem. Jsme v tom všichni společně a snažíme se, aby naše prosperita přinášela radost nám zakladatelům, našim zaměstnancům i zákazníkům. Vidíme velkou devízu v seskupení odborníků a významných firem, které mezi sebou dokáží komunikovat, vzájemně si radit a být si byznysovou i lidskou oporou. Právě v rámci našeho projektu vytváříme bezpečné zázemí pro tuto komunikaci i mezilidské vztahy,“ dodává zakladatelka projektu.

Velké množství českých průmyslových firem podniká podle Heleny Kohoutové eticky a udržitelně, což je v současné době dvojnásob důležité: „V loňském roce jsme sdružili v rámci Podnikatelské platformy Helas 429 ryze českých podniků se 292 miliardami obratu a 40 tisíci zaměstnanců, což je opravdu velký potenciál pro spolupráci českých firem.“

Do soutěže se mohou vývozci přihlásit sami, nebo na doporučení odborného garanta soutěže, společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, která vybere účastníky na základě podrobné ekonomické analýzy. V té se mimo jiné zohledňují i výsledky účetních závěrek za poslední tři roky, tedy v letech 2022 až 2024. Hodnotí se dvě závěrky z roku 2022 a 2023, data z roku 2024 mají pouze informativní charakter.

Podrobnější informace najdete na stránkách projektu www.oceneniceskychexporteru.cz

Kdo se může zapojit?

Společnosti s českými majiteli, kteří jsou držiteli stoprocentního podílu firmy (bez zahraničního kapitálu)

Společnosti s ročním obratem nad 10 milionů korun

Firmy, jež vedou podvojné účetnictví, a to minimálně 4 roky.

Podniky, které mají alespoň 20 % procent tržeb z exportu (vyvážejí vlastní výrobky nebo služby či výrobky jiné české firmy).

Mezinárodní společnost CRIF – Czech Credit Bureau je odborným garantem projektu, ale zároveň poskytuje záštitu kategorii CENA ODPOVĚDNÉHO PODNIKÁNÍ.

Jak se žije českým exportérům?

Čeští exportéři se v poslední době potýkají s obtížnou geopolitickou situací a následky opakujících se krizí. Export negativně ovlivňuje nestabilní situace ve světě způsobená nejen ekonomickými impulzy v podobě stále se měnících cel, ale také rozpoutanými válečnými konflikty.

„Nový konflikt na Blízkém východě určitě ztíží dopravu zboží a ovlivní ceny některých surovin. Vedle toho na české exportéry dopadá stagnace německé ekonomiky a ekonomické problémy některých dalších zemí EU. Kromě snad výrobců zbrojního materiálu tato situace nikomu nesvědčí a zlepšení není otázkou nejbližších měsíců. Exportéři teď zkrátka nemají lehký život,“ upozorňuje Pavel Finger, člen představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Firmy si u partnerů více všímají ESG

České firmy stále častěji prověřují své obchodní partnery s ohledem na míru odpovědnosti jejich podnikání. CRIF proto na přání uživatelů do aplikace CRIBIS, která je efektivním nástrojem k prověřování podnikatelů, nově zařadil ESG report.

„ESG report pomáhá podnikatelům identifikovat potenciální rizika spojená s environmentálními, sociálními a správními faktory prověřovaných firem. Finanční instituce a další podniky si od nás objednávají ESG data, aby mohly snáze předvídat problémy prověřovaných firem, jako jsou možné právní spory, reputační škody nebo budoucí finanční ztráty. Současně mají velký zájem o informace o fyzických rizicích svých obchodních partnerů založené na statistickém modelu. Ten odhaduje míru vystavení společnosti přírodním nebezpečím na základě umístění provozoven a s ohledem na významnost rizika podle NACE,“ popisuje Sales B2B and Marketing Director společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, Přemysl Cenkl.

Hlavním kritériem výběru vítěze kategorie Cena odpovědného podnikání je pak dosažené ESG skóre vypočtené z dat, které daná firma vyplnila v dotazníku na platformě Synesgy. „Přihlížíme rovněž k odpovědím firem na otázky zaměřené na aktivity spojené s jejich udržitelným podnikáním, které vyplňují všechny firmy, které se projektu Ocenění Českých Exportérů účastní. Při výběru vítěze využíváme také ESG skóre všech českých firem generované z veřejných dat. Na souhrnu těchto informací jsme postavili naši záštitu nad Cenou odpovědného podnikání a věříme, že bude přínosem pro celý projekt,“ doplňuje Přemysl Cenkl.

Konkurenceschopnost je o inovacích a kvalitních lidech

Kategorii, ve které se exportérům udělují ceny za největší potenciál, poskytla svou patronaci jedna z největších společností fondů soukromého kapitálu ve střední a východní Evropě Genesis Capital Equity.

„Export není lehká disciplína. Osobně mám velký obdiv k podnikatelům a manažerům, kteří se touto cestou rozhodnou vydat a prodávají svoje know-how za hranicemi. Konkurenceschopnost v dnešní turbulentní době stojí na schopnosti inovovat, udržet si kvalifikované lidi a efektivně řídit růst,“ říká Jiří Kolísko, investiční ředitel Genesis Capital Equity.

V českých exportérech vidí zmíněná společnost značný potenciál díky prokazatelné schopnosti přizpůsobit se požadavkům zákazníků, technické kvalifikaci a důrazu na kvalitu za rozumnou cenu. Genesis Capital Equity investuje do firem z různých oborů výroby i služeb, které jsou často lokálními lídry ve svých oborech. „Exportní trhy jsou tak logickým krokem pro další růst. Díky naší regionální působnosti a silné kapitálové bázi se snažíme být stabilním partnerem pro manažery a podporujeme je mimo jiné v investicích do inovací a technologií, které jsou nezbytné pro úspěch za hranicemi,“ dodává senior investiční ředitelka Genesis Tatiana Balkovicová.

Česká republika patří v oblasti e-commerce dlouhodobě mezi evropské lídry, proto ani letos nebude mezi speciálními kategoriemi chybět CENA E-COMMERCE.

Pořadatelům se také opět podařilo získat pro projekt záštitu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Jak podporuje jedno z klíčových ekonomických ministerstev tuzemské exportéry?

„Podpora exportu je jednou z našich klíčových priorit a zaměření se na růst českých společností často z řad malých a středních podniků je důležitou součástí naplňování Exportní strategie. Naším cílem je pomoci firmám nacházet nové trhy, posilovat jejich konkurenceschopnost, zajistit dostatek exportního financování a usnadnit jim expanzi prostřednictvím spolupráce s prověřenými partnery.“ Sděluje ředitel odboru podpory exportu MPO Rudolf Klepáček.

Patronem soutěže je tradičně ekonom Tomáš Sedláček.

Projekt podporují:

Zakladatel: AGENTURA HELAS, s.r.o.

Odborný garant: CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.

Hlavní partner: PELMI, spol. s r.o.

Oficiální partner: Genesis Capital Equity s.r.o.

Záštita a partner: Ministerstvo obchodu a průmyslu

Partneři: ALUKOV a.s., BEWIT Natural Medicine, s.r.o., Česká mincovna, a.s., Dobrá Tiskárna s.r.o., Eternal by Helena, HARMON research, Intedat s.r.o., JŠK, advokátní kancelář, s.r.o., JVS SERVICE s.r.o., MEDIAREX s.r.o., MICROSOFT s.r.o., RESPECT, a.s., Vere Prague s.r.o.

Pro další informace v České republice můžete kontaktovat:

Agentura Helas, s.r.o.

Petra Tůmová

email: petra.tumova@helas.org