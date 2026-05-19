Projekt Recyklace odkaliště Chvaletice-Trnávka potvrzuje ekonomický potenciál

Praha 19. května 2026 (PROTEXT) - Společnost Euro Manganese Inc. a její dceřiná společnost MANGAN Chvaletice, s.r.o., oznámily výsledky nového předběžného ekonomického vyhodnocení projektu Recyklace odkaliště Chvaletice–Trnávka. Vyhodnocení potvrzuje ekonomický potenciál projektu, který může významně přispět k posílení evropské surovinové bezpečnosti a zároveň zapadá do priorit české hospodářské strategie v oblasti kritických surovin, zpracovatelského průmyslu a vyšší přidané hodnoty. Tento strategický význam celého záměru v kombinaci s jeho silnými environmentálními přínosy a ekonomickým potenciálem posiluje celkovou důvěru v jeho dlouhodobou hodnotu.

Nové předběžné ekonomické hodnocení (PEA) je výsledkem optimalizačního programu společnosti a navazuje na rozsáhlé znalosti prezentované v technické zprávě společnosti a studii proveditelnosti pro projekt publikované v roce 2022. PEA reaguje na aktuální tržní podmínky, zohledňuje rozsáhlá testování, zkušenosti z provozu ověřovací jednotky i zpětnou vazbu od zákazníků. Při plánované roční nominální produkci vykazuje projekt provozní marži 48 %, s produkcí 50.000 tun vysoce čistého kovového manganu s plnou konverzí na 150.000 tun vysoce čistého monohydrátu síranu manganatého, s životností projektu 26 let a s post-tax NPV ve výši 492 milionů USD při diskontní sazbě 8 %. Projekt zároveň počítá s dvoufázovou výstavbou, která sníží počáteční kapitálovou náročnost a omezí rizika financování. Navíc společnost začlenila do svého prodejního portfolia výrobu uhličitanu hořečnatého ("MgCO3") v objemu až 20.000 tun ročně, což zvyšuje celkovou výnosnost projektu.

„Aktualizovaná data potvrzují, že projekt má veškeré předpoklady pro to, aby z naší země učinil klíčového hráče na evropském trhu s kritickými surovinami. Naším cílem je finální zpracování materiálu s vysokou přidanou hodnotou přímo v místě, což české ekonomice přinese zásadní technologický i hospodářský náskok,“ uvedl Jan Votava, ředitel MANGAN Chvaletice.

Společnost úspěšně prošla většinou klíčových schvalovacích procesů, včetně posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), které v České republice představuje jeden z nejnáročnějších povolovacích milníků. Status strategického ložiska, které mu udělila česká vláda počátkem roku 2025, a jeho zařazení mezi evropské strategické projekty ve stejném roce potvrzují, že tento záměr je klíčem k surovinové bezpečnosti a zvyšuje odolnost dodavatelských řetězců vůči vnějším vlivům. Celonárodní význam projektu podtrhuje i fakt, že tento projekt je přímo uveden v hospodářské strategii české vlády „Česko: Země pro budoucnost 2.0“.

Evropa je dnes v oblasti vysoce čistého manganu výrazně závislá na mimoevropských zdrojích. Projekt ve Chvaleticích proto přispěje k diverzifikaci dodávek, posílení odolnosti evropského průmyslu a snížení závislosti na čínských zdrojích. Česká republika jako členský stát EU a NATO představuje důvěryhodnou lokalitu pro zákazníky hledající transparentní a bezpečný původ kritických materiálů. Díky splnění přísných mezinárodních bezpečnostních a etických kritérií je projekt vnímán jako spolehlivý zdroj i pro ty nejnáročnější globální trhy.

Nyní se společnost zaměří na přípravu úplné studie proveditelnosti, jejíž dokončení cílí na první polovinu roku 2027. Euro Manganese bude zároveň pokračovat v jednáních s potenciálními zákazníky, v přípravě strategického financování, v zajištění zbývajících práv k pozemkům a ve využívání dostupných evropských a českých nástrojů pro podporu strategických průmyslových projektů.

„Zveřejnění výsledků studie PEA představuje pro náš projekt další významný milník. Naše nedávná optimalizace přinesla měřitelná zlepšení v efektivitě výtěžnosti, což potvrzuje správnost naší technické strategie i spolehlivost technologických procesů. V zájmu zvýšení kapitálové efektivity a sladění investic s tržní poptávkou jsme zvolili model etapovité výstavby, který maximalizuje hodnotu projektu a zároveň minimalizuje rizika spojená s jeho realizací. Ekonomickou sílu projektu navíc dále navyšuje výroba vedlejšího produktu,“ komentuje výsledky nového vyhodnocení prezidentka a generální ředitelka společnosti Martina Bláhová a dodává: „Tento disciplinovaný přístup v kombinaci s konzervativním odhadem cen podporuje robustní profil projektu se silnou provozní marží 48 %. To podtrhuje schopnost projektu dosahovat stabilních výsledků ve všech tržních cyklech. Navzdory současným náročným tržním podmínkám výsledky studie dokazují sílu a odolnost našeho záměru.“

„Otevírá se nám jasná cesta k uvolnění plného dlouhodobého potenciálu projektu v době, kdy prudce roste poptávka po lokálních a udržitelně produkovaných surovinách s jasným původem. Náš projekt je postaven tak, aby uspěl i na kolísavých trzích. Je navržen pro maximální provozní efektivitu a zaujímá strategickou roli v posilování surovinové nezávislosti a snižování zranitelnosti v čím dál složitějším globálním prostředí,“ uzavírá Martina Bláhová.

Úplné znění tiskové zprávy včetně podrobných dat a analýz je k dispozici na tomto odkazu: 
https://www.mn25.ca/post/euromanganeseannouncespositivepreliminaryeconomicassessment 

Zdroj: MANGAN Chvaletice 

