Projekt Remobil slaví desáté výročí: Aktuálně předává 600 000 Kč

„Máme velkou radost, že se podařilo naplnit myšlenku, že staré mobily mohou po skončení životnosti ještě pomáhat. Bezbariérová chatka umožní dětem a studentům trávit více času v přírodě a podpoří jejich samostatnost,“ říká Jiří Šmejkal manažer projektu Remobil.
Za uplynulých deset let se díky podpoře jednotlivců, ale i firem, obcí a dalších subjektů podařilo sebrat 205 008 starých nepotřebných mobilů, celkový příspěvek na dobročinnost tak dosáhl hodnoty 2 050 080 Kč. Sběrem a recyklací mobilních telefonů se také podařilo ušetřit významné množství cenných surovin, vody i energie. Například přepočet ekvivalentu emisí CO2 vychází na úctyhodných 5 400 tun. Projekt tak přináší dvojí přínos: chrání přírodu a zároveň přispívá na dobročinné účely.
„Vážíme si toho, že si nás Remobil vybral už na svém počátku za hlavního partnera pro dobročinnost. Za uplynulé roky představuje podpora od tohoto projektu směrem k Jedličkovu ústavu a školám přes 900 tisíc korun českých. Díky těmto finančním prostředkům jsme mohli pořídit několik jednotek specializovaného vybavení. Momentálně budujeme bezbariérovou chatku v našem rekreačním zařízení na jihu Čech. Velmi děkujeme za veškeré finanční prostředky i milou a profesionální spolupráci.“ Doplňuje ředitel Jedličkova ústavu a škol Mgr. Petr Hrubý Projekt Remobil by se neobešel bez podpory partnerů. Generálním partnerem je společnost ASEKOL, která dlouhodobě podporuje projekty v oblasti recyklace a udržitelnosti. Hlavním partnerem je společnost T-Mobile, která se aktivně zapojuje do sběru starých mobilních telefonů a podporuje i jejich další využití.
„Do sběru starých a nepotřebných telefonů a dalších zařízení se zapojujeme už řadu let. Snažíme se nejen zajistit, aby se k nám zařízení bezpečně dostávala, ale také veřejnost vzdělávat, jak s nimi správně naložit. Na našich prodejnách máme proto viditelně umístěné sběrné nádoby a při různých sportovních nebo kulturních akcích se nám daří nasbírat i stovky mobilů. Spojením našich sil ukazujeme, že i malá změna v každodenním životě – jako je odevzdání starého mobilu k recyklaci – může mít velký dopad. Nejen na životní prostředí, ale i na kvalitu života dětí se zdravotním znevýhodněním,“ dodává Martin Orgoník, ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti společnosti T-Mobile.
Projekt Remobil bude i nadále pokračovat ve sběru telefonů, osvětě o ekologické recyklaci a pomoci potřebným.
O projektu Remobil
Remobil je neziskový projekt sběru starých a nepotřebných mobilních telefonů. Hlavním smyslem a misí tohoto projektu je ochrana životního prostředí a zdraví člověka zajištěním efektivního systému sběru a využití mobilních telefonů po skončení životnosti. Projekt vznikl v roce 2015 a od té doby odvádí z každého mobilu 10 Kč na aktivity mnoha spolků a charitativních organizací.
Kontakt: info@remobil.cz