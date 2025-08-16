Projekt solární elektrárny Oman Manah-1, postavený společností Shanghai Electric, má za sebou úspěšně první měsíc provozu

První solární elektrárna společnosti Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) v Ománu, projekt solární elektrárny Oman Manah-1 o výkonu 500 MW (dále jen „projekt"), má za sebou měsíc hladkého provozu poté, co prošla všemi hodnoceními a konečným předáním. Tento vlajkový projekt v rámci národního plánu Oman Vision 2040 pro udržitelné životní prostředí a čistou energii bude ročně vyrábět 1,5 miliardy kWh elektřiny. Takto se sníží emise CO2 o 780.000 tun ročně, což odpovídá odstranění 170.000 automobilů na benzin z ománských silnic.
Společnost Shanghai Electric poskytla pro tento projekt komplexní řešení – od návrhu a plánování, přes nákup a výstavbu až po dlouhodobý provoz a údržbu. Integrovaná strategie přinesla efektivní a udržitelný energetický systém a zároveň posunula globální inovace v oblasti solární technologie.
Ve snaze překonat politické a technické překážky uzavřela společnost Shanghai Electric s francouzskou společností EDF jedinečnou dohodu ve dvou směrech, jejímž cílem bylo splnit přísné technické požadavky Ománu. Byla přijata strategie „rozděleného týmu", kdy čínští inženýři měli na starosti návrh solárního pole, zatímco ománský tým vedl výstavbu rozvodny. Tento přístup vyřešil konflikty mezi mezinárodními normami a místními předpisy.
Inovativní projektové řízení rozdělilo stavbu na 11 přímo řízených sekcí, což zkrátilo časový harmonogram o 22 %. Aplikace pro hlášení bezpečnosti v reálném čase vyřešila 924 bezpečnostních rizik a dosáhla 4 milionů pracovních hodin bez nehod. Dynamické časové plánování udrželo využití velkých zařízení na 90 % účinnosti a pracovníci vyškolení mimo obvyklou pracovní náplň zvýšili mobilitu mezi jednotlivými staveništi.
Plánování také přijalo strategii personálního obsazení konkurenčních týmů s průběžnými inspekcemi v 59 projektových zónách. Projektanti pracovali na místě během výstavby rozvodny a zlepšili efektivitu dohledu o 30 %, zatímco dvacetičlenný tým kvalifikovaných pracovníků dokončil zapojení a závěrečné práce za pouhých 72 hodin, aby urychlil pokrok v instalaci kabelů středního napětí.
Vysoce efektivní koordinace stanovila nový rekord v připojení k síti, přičemž souběžné testování, denní a noční směny a spolupráce čínsko-ománského týmu zajistily plynulý průběh. Projektový tým dokončil 59 zón za devět dní, což bylo o 21 dní dříve, než bylo plánováno, se stoprocentní úspěšností připojení k síti, zcela bez poškození zařízení a bez zranění pracovníků.
„Řešení společnosti Shanghai Electric naprosto změnilo naše představy o tom, jak rychle lze solární projekty připojit k síti," řekl ředitel projektu Hamood Al Shuaili. „Tým prokázal bezkonkurenční odborné znalosti a týmovou spolupráci, jsou to konstruktéři světové třídy, kteří nastavují nové globální standardy."
Díky čínské technologii vysokonapěťových kabelů a vylepšenému návrhu pilotování se pracovní náročnost přípravy terénu snížila o 80 %, což zkrátilo dobu výstavby o 60 dní. Zefektivněný dodavatelský řetězec a přesné plánování nákupu zaručily včasné dodání, přičemž výkonnost veškerého vybavení překročila stanovené cíle.
Projekt navíc podpořil místní zaměstnanost, posílil energetickou bezpečnost a vytvořil trvalou společenskou hodnotu. Díky přístupu zaměřenému na komunitu tvoří 90 % provozního a údržbářského personálu místní pracovníci a základní technické vzdělávací programy byly integrovány do systému odborného vzdělávání v Ománu s cílem budovat dovednosti pro budoucnost.
Video – https://mma.prnewswire.com/media/2751260/1.mp4
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg
Kontakt: Jin Shen, +86(21)33261246, shenjin@shanghai-electric.com