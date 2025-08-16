Projekt solární elektrárny Oman Manah-1, postavený společností Shanghai Electric, má za sebou úspěšně první měsíc provozu

Autor:
  7:57
Manah (Omán) 16. srpna 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - S roční produkcí 1,5 miliardy kWh čisté energie snižuje projekt emise CO2 o 780.000 tun a stanovuje nový milník pro projekty v oblasti obnovitelné energie na Blízkém východě se stoprocentní výkonností

První solární elektrárna společnosti Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) v Ománu, projekt solární elektrárny Oman Manah-1 o výkonu 500 MW (dále jen „projekt"), má za sebou měsíc hladkého provozu poté, co prošla všemi hodnoceními a konečným předáním. Tento vlajkový projekt v rámci národního plánu Oman Vision 2040 pro udržitelné životní prostředí a čistou energii bude ročně vyrábět 1,5 miliardy kWh elektřiny. Takto se sníží emise CO2 o 780.000 tun ročně, což odpovídá odstranění 170.000 automobilů na benzin z ománských silnic.

Společnost Shanghai Electric poskytla pro tento projekt komplexní řešení – od návrhu a plánování, přes nákup a výstavbu až po dlouhodobý provoz a údržbu. Integrovaná strategie přinesla efektivní a udržitelný energetický systém a zároveň posunula globální inovace v oblasti solární technologie.

Ve snaze překonat politické a technické překážky uzavřela společnost Shanghai Electric s francouzskou společností EDF jedinečnou dohodu ve dvou směrech, jejímž cílem bylo splnit přísné technické požadavky Ománu. Byla přijata strategie „rozděleného týmu", kdy čínští inženýři měli na starosti návrh solárního pole, zatímco ománský tým vedl výstavbu rozvodny. Tento přístup vyřešil konflikty mezi mezinárodními normami a místními předpisy.

Inovativní projektové řízení rozdělilo stavbu na 11 přímo řízených sekcí, což zkrátilo časový harmonogram o 22 %. Aplikace pro hlášení bezpečnosti v reálném čase vyřešila 924 bezpečnostních rizik a dosáhla 4 milionů pracovních hodin bez nehod. Dynamické časové plánování udrželo využití velkých zařízení na 90 % účinnosti a pracovníci vyškolení mimo obvyklou pracovní náplň zvýšili mobilitu mezi jednotlivými staveništi.

Plánování také přijalo strategii personálního obsazení konkurenčních týmů s průběžnými inspekcemi v 59 projektových zónách. Projektanti pracovali na místě během výstavby rozvodny a zlepšili efektivitu dohledu o 30 %, zatímco dvacetičlenný tým kvalifikovaných pracovníků dokončil zapojení a závěrečné práce za pouhých 72 hodin, aby urychlil pokrok v instalaci kabelů středního napětí.

Vysoce efektivní koordinace stanovila nový rekord v připojení k síti, přičemž souběžné testování, denní a noční směny a spolupráce čínsko-ománského týmu zajistily plynulý průběh. Projektový tým dokončil 59 zón za devět dní, což bylo o 21 dní dříve, než bylo plánováno, se stoprocentní úspěšností připojení k síti, zcela bez poškození zařízení a bez zranění pracovníků.

Řešení společnosti Shanghai Electric naprosto změnilo naše představy o tom, jak rychle lze solární projekty připojit k síti," řekl ředitel projektu Hamood Al Shuaili. „Tým prokázal bezkonkurenční odborné znalosti a týmovou spolupráci, jsou to konstruktéři světové třídy, kteří nastavují nové globální standardy."

Díky čínské technologii vysokonapěťových kabelů a vylepšenému návrhu pilotování se pracovní náročnost přípravy terénu snížila o 80 %, což zkrátilo dobu výstavby o 60 dní. Zefektivněný dodavatelský řetězec a přesné plánování nákupu zaručily včasné dodání, přičemž výkonnost veškerého vybavení překročila stanovené cíle.

Projekt navíc podpořil místní zaměstnanost, posílil energetickou bezpečnost a vytvořil trvalou společenskou hodnotu. Díky přístupu zaměřenému na komunitu tvoří 90 % provozního a údržbářského personálu místní pracovníci a základní technické vzdělávací programy byly integrovány do systému odborného vzdělávání v Ománu s cílem budovat dovednosti pro budoucnost.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2751260/1.mp4

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg 

Kontakt: Jin Shen, +86(21)33261246, shenjin@shanghai-electric.com

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

V Praze žije kolem 350 tisíc cizinců. Tvoří přibližně čtvrtinu populace české metropole

Česká republika má necelých 11 milionů obyvatel. Cizinci tvoří asi osm procent. Nejpočetnější skupinou jsou Ukrajinci. Nejvíc lidí s cizím pasem nebo dvojím občanstvím najdete v Praze.

Požár domu ve V. Popovicích způsobil škodu šest mil. Kč, příčinou byla nedbalost

Páteční požár rodinného domu ve Velkých Popovicích u Prahy způsobil škodu šest milionů korun, příčinou byla nedbalost při kouření. Požár, který několik hodin...

16. srpna 2025  8:35,  aktualizováno  8:35

V Táboře začne oprava silnice I/3, která navádí dopravu z města na dálnici D3

V Táboře začne oprava silnice I/3, která navádí dopravu z města na dálnici D3. Práce potrvají do 12. listopadu a řidiči po celou dobu musí počítat s omezením...

16. srpna 2025  8:20,  aktualizováno  8:20

Na Pelhřimovsku havarovala v pátek večer čtyřkolka, řidič zemřel

Na Pelhřimovsku havarovala v pátek večer čtyřkolka, řidič zraněním podlehl. Tragická událost se stala u obce Samšín, okolnosti nehody policie prověřuje. Uvedla...

16. srpna 2025  7:45,  aktualizováno  7:45

Židle, muž a stín. Budějovická fotografka uspěla mezi desetitisíci snímky z celého světa

Desítky tisíc přihlášek od profesionálních fotografů i talentovaných amatérů. To je International Photography Awards (IPA) – soutěž, která patří mezi nejprestižnější fotografické soutěže na světě. A...

16. srpna 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Musíte být v terénu a prožít fascinující sílu přírody, radí mladý biolog

V dětství to prý začalo zájmem o dinosaury a skončilo fascinací biologií. Žák domažlického gymnázia Jakub Krutina letos už podruhé přivezl bronzovou medaili z Mezinárodní biologické olympiády. „Když...

16. srpna 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

Na Sedlčansku nalezl kolemjdoucí v příkopu mrtvého cyklistu

V Kvasejovicích v okrese Příbram nalezl kolemjdoucí v pátek večer v příkopě cyklistu bez známek života. O nehodu s jiným vozidlem zřejmě nešlo. Příčinu úmrtí určí soudní pitva, řekla krajská...

16. srpna 2025  8:42

Suchá kašna na náměstí Svobody má za sebou obnovu

Město dokončilo restaurování a opravy kamenné kašny, jež se nachází na rohu jihlavských ulic Na Stoupách a náměstí Svobody. Do drobného historického objektu ve stěně obchodní školy se vrací i...

16. srpna 2025  8:39

Festival se inspiroval legendárním koncertem Beatles na střeše domu v Londýně

Když před deseti lety Ricardo Delfino uspořádal s přáteli v Karlových Varech první ročník akce Top RoofTop fest, splnil si tím sen. Díky žánrové otevřenosti, profesionálně zvládnuté produkci a...

16. srpna 2025  8:22,  aktualizováno  8:22

Kryté bazény v Liberci i Jablonci jsou zavřené, vhodné ke koupání už není ani Mšeno

Venkovnímu koupání počasí dosud moc nepřálo a dva bazény v největších městech kraje jsou momentálně mimo provoz. Zatímco v Liberci si lidé nezaplavou v městském bazénu ještě minimálně do konce...

16. srpna 2025  8:22,  aktualizováno  8:22

XCMG dodává na evropský trh sérii kompaktních hydrostatických nakladačů

16. srpna 2025  8:12

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nadace Vantage Foundation navázala partnerství s nadací Blue Dragon Children's Foundation pro ochranu dětí a prevenci obchodování s lidmi

16. srpna 2025  8:05

Kraj opět podpoří vesnické obchody, rozdělí mezi ně osm a půl milionu

Olomoucký kraj i letos přispěje na provoz malých obchodů na vesnicích. O podporu se přihlásilo 126 zájemců, nakonec ji získá 87 z nich. Podle hejtmanství jde o jeden z vůbec nejoblíbenějších...

16. srpna 2025  8:02,  aktualizováno  8:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.