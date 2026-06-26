Projekt Spolu s Hasiči podpořil dobrovolné hasiče v Neveklově, Lešanech a Netvořicích

V úvodu účastníci uctili minutou ticha za doprovodu rozsvícených výstražných majáků hasičské techniky památku profesionálního hasiče z Týna nad Vltavou, který tragicky zahynul při výkonu služby dne 17. června 2026.
Význam odpolední akce podtrhla účast generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky generála Ing. Vladimíra Vlčka, náměstka hejtmanky Středočeského kraje Pavla Pavlíka, starosty města Neveklova Ladislava Trumpicha, starostky města Netvořice Moniky Šlehobrové či starosty města Lešany Františka Ludvíka. Nechyběli ani starostové, velitelé a členové dobrovolných hasičských sborů z regionu.
„Potlesk si zaslouží každý hasič, který je připravený pomoci lidem,“ uvedl během svého vystoupení generální ředitel HZS ČR Ing. Vladimír Vlček, který převzal cenu od Spolu s Hasiči.
Součástí programu bylo také předání finanční podpory místním jednotkám dobrovolných hasičů. Zástupci jednotlivých sborů převzali tři šeky, každý v hodnotě 30.000 korun na pořízení hasičského vybavení. Finanční příspěvky věnovaly společnost Auto In, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (VZP) a projekt Spolu s Hasiči.
„Máme připravené různé možnosti a naplánované projekty, abychom mohli podpořit jednotky dobrovolných hasičů po celé České republice. Náš cíl je jasný, pomáhat dobrovolným hasičům,“ uvedl Fawad Nadri, zástupce projektu Spolu s Hasiči, který se zaměřuje na komplexní podporu dobrovolných hasičů napříč Českou republikou. Podpora se netýká pouze stávajících členů, záměrem je také oslovit děti a mládež a vzbudit v nich zájem o vstup do hasičských jednotek.
Po slavnostní části následovaly ukázky práce mladých hasičů, které sklidily velký ohlas mezi návštěvníky. Zájem veřejnosti vzbudila také vystavená požární technika a prezentace činnosti jednotlivých sborů.
Kulturní program obohatila vystoupení zpěvaček Marcely Březinové a Šárky Rezkové. Pozvání přijal také herec Jaromír Nosek, známý mimo jiné rolí hasiče v televizním seriálu Co ste hasiči. Celým odpolednem provázeli herečka Ivana Jirešová a moderátor David Novotný.
Akce potvrdila důležitou roli dobrovolných hasičů v českých obcích a zároveň ukázala, že jejich práce má podporu veřejnosti, partnerů i institucí napříč celou republikou.
Zdroj: SH ČMS
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