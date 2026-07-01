Projekt VUCH LADY pomůže osvětě v oblasti respektu, souhlasu a zdravých vztahů

Projekt VUCH LADY dlouhodobě propojuje ženskou inspiraci, komunitu a pomoc dobrým věcem. Každoročně dává prostor ženám, které dokázaly překonat životní překážky, věnují se pomoci druhým, realizují zajímavé projekty nebo jednoduše inspirují své okolí tím, kým jsou.
Nejde o dokonalost, ale o příběh
"VUCH LADY není soutěž o vzhledu, ale o osobnosti, odvaze a inspirativních životních příbězích. Chceme ukázat, že každá žena má potenciál inspirovat své okolí. Věříme, že právě autentické příběhy mají sílu motivovat ostatní a ukazovat, že skutečná inspirace se skrývá v každodenních životních zkušenostech," říká Martin Kůs, spoluzakladatel a CEO společnosti VUCH.
Do projektu se mohou přihlásit ženy starší 18 let s korespondenční adresou v České republice nebo na Slovensku. Přihlášení probíhá prostřednictvím webu www.vuchlady.cz a součástí přihlášky je fotografie, základní údaje a popis osobního příběhu.
Každá přihláška pomáhá
Letos získá finanční podporu organizace Konsent, která se dlouhodobě věnuje osvětě v oblasti respektu, souhlasu a zdravých vztahů. VUCH chce prostřednictvím projektu podpořit nejen inspirativní ženy, ale také témata, která mají pozitivní společenský dopad.
Za každou přihlášku do projektu VUCH LADY věnuje značka 100 Kč na podporu činnosti organizace Konsent. Každá účastnice tak pomáhá financovat vzdělávací a osvětové aktivity zaměřené na budování respektujících vztahů a bezpečnějšího prostředí pro všechny.
"Spojení s Konsentem přirozeně navazuje na hodnoty respektu, autenticity a vzájemné podpory, které chceme prostřednictvím projektu šířit. Věříme, že inspirativní ženy mohou být zároveň hlasem důležitých společenských témat a pomáhat měnit prostředí kolem nás k lepšímu," doplňuje Martin Kůs.
Vítězka získá titul i vlastní kolekci
Přihlášky do projektu VUCH LADY 2026 je možné podat do 31. července 2026. Na začátku srpna představí VUCH deset finalistek, které postoupí do závěrečného kola. Porota následně rozhodne o držitelce titulu VUCH LADY, která získá také finanční odměnu ve výši 50.000 Kč, produkty značky VUCH po dobu výkonu titulu, profesionální focení a styling. Současně dostane příležitost podílet se na tvorbě vlastní limitované kolekce a zapojit se do marketingových aktivit značky během následujícího roku.
Součástí projektu je také ocenění VUCH LADY Sympatie, o jehož držitelce rozhodne veřejnost. Vítězka této kategorie získá finanční odměnu 25.000 Kč a voucher na produkty VUCH v hodnotě 10.000 Kč. Sympatie v hlasování, které bude probíhat od 10. do 31. srpna 2026. Slavnostní finále a vyhlášení vítězek se uskuteční 5. září 2026.
Více informací a přihlášky na www.vuchlady.cz
Zdroj: Vuch
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.