Projekt Yards Žižkov zahájil prodej bytů

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  10:11
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Praha 9. června 2026 (PROTEXT) - Developerská skupina CRESCO REAL ESTATE zahájila prodej bytů v první etapě rezidenčního projektu Yards Žižkov, který vzniká na území bývalého Nákladového nádraží Žižkov v Praze. Projekt ve dvou etapách nabídne více než 1100 bytů a zájem o ně je již nyní výrazný – svého majitele má již třetina jednotek z budovy B se 100 byty, která byla v květnu uvedena do prodeje. Nová čtvrť, kterou developer realizuje ve spolupráci se skupinou WOOD & Company, se stane součástí rozsáhlé proměny jednoho z největších rozvojových území v metropoli.

První etapa projektu postupně zařadí do prodeje více než 520 bytů v dispozicích od 1+kk až po rodinné 5+kk o velikosti od 20 do 158 m2. Většina jednotek disponuje balkonem, terasou nebo předzahrádkou, sklepem a parkovacím stáním. Součástí projektu jsou také veřejná prostranství, občanská vybavenost, služby a rozsáhlé plochy zeleně. Důraz je kladen také na energeticky úsporná řešení. Stavba projektu byla zahájena letos v květnu a první obyvatelé si převezmou byty v roce 2028.

Yards Žižkov realizujeme jako plnohodnotnou městskou čtvrť, která propojuje bydlení, služby, veřejný prostor i kvalitní dopravní dostupnost. Těší nás rychlé tempo prodejů, které potvrzuje, že zájem o kvalitní bydlení v dobře dostupných lokalitách je v Praze stále velmi silný. V současnosti má svého majitele již třetina bytů z budovy B. Postupně budeme do prodeje uvádět i další budovy z první etapy projektu,“ říká Aleš Svatoň, generální ředitel CRESCO REAL ESTATE Česká republika.

Byty od architektonického studia QARTA Architektura jsou navržené v mimořádně úsporném standardu třídy A. Budoucí majitelé se budou moci těšit z komfortu v podobě klimatizací ve všech bytech, podlahového vytápění, oken s izolačním trojsklem i exteriérového stínění zahrnutého v ceně bytu. Velkoformátová hliníková okna zajistí dostatek denního světla, zatímco kombinace stínění a chlazení pomůže udržet příjemné vnitřní prostředí i během letních měsíců. Součástí standardů bytů budou také dřevěné podlahy, bezfalcové interiérové dveře, moderní koupelny s velkoformátovými obklady a bezpečnostní vstupní dveře do bytů.

K příjemnému mikroklimatu celé lokality přispějí zelené střechy jednotlivých budov a bohatá zeleň v uzavřeném parku, který rezidentům nabídne klidné a bezpečné zázemí pro dětské hry, sport či odpočinek. Industriální detaily na fasádách i ve veřejném prostoru zároveň připomenou historii bývalého nákladového nádraží.

Jedním z hlavních benefitů projektu je jeho poloha v dynamicky se rozvíjející části Prahy 3. Nové tramvajové zastávky Malešická a Nad Kapličkou v bezprostřední blízkosti zajistí rychlé spojení s centrem města. Yards Žižkov zároveň naplňuje principy takzvaného 15minutového města, kdy jsou obchody, služby, školy i volnočasové aktivity dostupné v krátké docházkové vzdálenosti.

Projekt Yards Žižkov je součástí rozsáhlé transformace území bývalého Nákladového nádraží Žižkov, které se v příštích letech promění v jednu z nejvýznamnějších nových městských čtvrtí.

Podrobnější informace o projektu i konkrétní nabídce bytů jsou dostupné na webu www.yards.cz.

 

Zdroj: Crest Communications

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