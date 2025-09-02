Projekty POWERCHINA signalizují rostoucí roli Číny v energetické transformaci na Balkáně

Bosna a Hercegovina (BiH), země s významnými větrnými zdroji a rostoucím důrazem na ochranu životního prostředí, se v Evropě stala centrem čínských investic do obnovitelných zdrojů energie. Větrná farma Ivovik o výkonu 84 megawattů (MW) a vodní elektrárna Ulog v údolí řeky Neretvy, které obě staví společnost Power Construction Corporation of China (POWERCHINA), představují významný krok pro čínská energetická zařízení ve východní Evropě, s uváděnou mírou lokalizace 90 procent. Tyto projekty také odrážejí širší snahu o sjednocení čínských a evropských technických norem na podporu globálních klimatických cílů.
Projekt Ivovik je významný jako první zahraniční koncesní energetický projekt v Bosně a Hercegovině a první projekt v oblasti obnovitelných zdrojů energie v této zemi vedený čínskou firmou. Po připojení k celostátní rozvodné síti se stane největším zařízením na výrobu energie z obnovitelných zdrojů v Bosně a Hercegovině s odhadovanou roční produkcí 259 milionů kWh. Podle údajů projektu by tato produkce mohla nahradit přibližně 240.000 tun emisí oxidu uhličitého (CO2) ročně. Podporovatelé tvrdí, že projekt podpoří energetickou transformaci Bosny a Hercegoviny a zároveň bude mít environmentální a ekonomické přínosy.
V Kalinoviku v Republice srbské je vodní elektrárna Ulog prvním hydroelektrickým projektem v Bosně a Hercegovině realizovaným čínskou společností a prvním projektem společnosti POWERCHINA v oblasti inženýrství, nákupu a výstavby (EPC) vodních elektráren v Evropě. Po uvedení do provozu by zařízení mělo posílit regionální dodávky elektřiny, zajistit výrobu bez emisí a přispět k dlouhodobým cílům udržitelnosti v celé střední a východní Evropě.
Pokud jde o společnost POWERCHINA, tyto projekty podtrhují její rostoucí roli v rozvoji čisté energie v Evropě. Představitelé společnosti popisují projekty Ivovik a Ulog jako „most" mezi Čínou a Bosnou a Hercegovinou – jak v posilování infrastruktury pro obnovitelné zdroje energie, tak v signalizaci širší spolupráce v oblasti klimatu a energetické transformace.
