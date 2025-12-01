Prokázání odpovědnosti: Zentiva získala prestižní Cenu za transparentnost ESG 2025

Praha 1. prosince 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Zentiva, přední evropská farmaceutická společnost zabývající se generickými léčivy, získala prestižní Cenu za transparentnost u ESG 2025 od skupiny EUPD. Tato cena vyznamenává společnosti, které vynikají jasností, strukturou a transparentností ve svých zprávách o životním prostředí, sociálních otázkách a správě a řízení (ESG).

Ceny byly předány na summitu ESG 2025, který se konal v rámci Evropského týdne udržitelnosti 2025 pořádaného skupinou EUPD Group. Toto ocenění je důkazem úsilí vedoucích podniků v oboru, kteří začlenili udržitelnost do své obchodní strategie a komunikují o ní transparentně v souladu s příslušnými standardy.

Společnost Zentiva získala ocenění Úroveň excelence v rámci Ceny za transparentnost ESG 2025 za vysokou míru srozumitelnosti, přístupnosti a transparentnosti ve zprávách o udržitelnosti. Ocenění Úroveň excelence řadí společnost Zentiva mezi nejlepší organizace v Evropě z hlediska transparentního vykazování informací o ESG.

Společnost vynikla prezentací dobře strukturovaného a strategicky podloženého přístupu k udržitelnosti, který zahrnuje současné evropské požadavky do procesů řízení a podávání zpráv. Kromě toho dosáhla vysoké úrovně transparentnosti zveřejňování informací souvisejících s klimatem, včetně využívání obnovitelné elektřiny v evropských výrobních závodech a její integrace do širší dlouhodobé klimatické strategie. Zentiva dále nabídla kompletní výpočet nepřímé uhlíkové stopy s externě prověřenou metodikou pro posílení integrity dat a jasně vysvětlila své struktury řízení, přičemž zdůraznila roli výboru pro audit při schvalování plánů souvisejících s udržitelností. Tyto výsledky podtrhují odhodlání společnosti Zentiva usilovat o pozitivní změny pro společnost a životní prostředí.

Steffen Klink, provozní ředitel skupiny EUPD, uvedl: „S hrdostí blahopřejeme společnosti Zentiva k jejímu výjimečnému závazku k transparentní komunikaci v oblasti ESG, který jasně prokazuje odpovědnost tím, že veřejně podrobně popisuje významné dopady, rizika a příležitosti v klíčových oblastech životního prostředí, sociální oblasti a správy a řízení. Toto odhodlání k holistickému výkonu, včetně ambiciózních cílů v oblasti dekarbonizace a zásadní globální politiky v oblasti etického chování a odpovědného vyhledávání a zajišťování zdrojů, stanoví definitivní měřítko pro excelentnost v tomto odvětví."

Ines Windisch, vedoucí oddělení korporátních záležitostí a udržitelnosti ve společnosti Zentiva, uvedla: „Jsme opravdu hrdí, že jsme za své zprávy o udržitelnosti získali tuto cenu. Je to uznání cesty, která je mnohem víc než jen dodržování předpisů – jde o učení, testování, pilotní projekty a jednání s odvahou a transparentností. Ve společnosti Zentiva chápeme, že malé kroky mohou mít velké důsledky a že musíme jednat dnes, abychom zajistili udržitelnou budoucnost. Udržitelnost není jen odpovědnost, je to příležitost pro lidi a partnery vytvořit trvalý pozitivní vliv pro budoucí generace. Toto ocenění je milníkem, který nás inspiruje k dalšímu pokroku."

O společnosti Zentiva

Společnost Zentiva zajišťuje zdraví a pohodu pro všechny generace se zaměřením na vývoj, výrobu a dodávky vysoce kvalitních a cenově dostupných léků pro více než 100 milionů lidí ve více než 30 zemích v Evropě i mimo ni. Zentiva má čtyři výrobní závody ve výlučném vlastnictví a širokou síť externích výrobních partnerů, aby zajistila bezpečnost dodávek. Zentiva zaměstnává přes 5 000 jedinečně nadaných pracovníků, které spojuje závazek vůči lidem, kteří každý den závisí na našich léčivech. Navštivte nás na www.zentiva.com.

O skupině EUPD

Od svého založení v roce 2000 vyvíjí skupina EUPD inovativní integrovaná řešení pro společnosti zaměřené na udržitelnost. Pomáháme společnostem dosáhnout úspěchu díky svým datovým průzkumům trhu a poradenským službám v oblastech energetiky, sociálních otázek a ESG. Na jedné straně se specializujeme na technologické sektory, jako jsou fotovoltaika, skladování energie, tepelná čerpadla a elektromobilita v rámci tématu „Energetika". V kategorii „Sociální" nabízíme také služby v oblastech, jako je řízení zdraví při práci a rovné příležitosti, zatímco „ESG" se zaměřuje na otázky udržitelnosti a odpovědnosti podniků, včetně jejich transparentnosti ve výkaznictví. Naším cílem je pomáhat společnostem stát se a zůstat konkurenceschopnými, vytvářet optimální rámcové podmínky a rozvíjet obchodní příležitosti. www.eupd-group.com

O Ceně za transparentnost ESG

CENA ZA TRANSPARENTNOST ESG oceňuje evropské organizace, které již ve svých společnostech zavedly progresivní koncepty udržitelnosti a transparentně o nich informují ve formě zprávy o udržitelnosti. Tito průkopníci slouží jako vzory, protože mění svět a dokazují, že ziskovost a udržitelnost nejsou protiklady, ale úspěšné strategie pro budoucnost, která stojí za to žít. Skupina EUPD vyvinula Standard pro hodnocení transparentnosti ESG pro objektivní hodnocení transparentnosti, odpovědnosti a strukturální kvality u sběru, analýzy a prezentace dat o ESG. Vychází z nejrelevantnějších evropských a mezinárodních pokynů pro podávání zpráv o udržitelnosti a slouží jako metodický základ pro Cenu za transparentnost ESG. www.esg-transparency-award.de/en/

