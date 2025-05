Proměna ostravského Hotelu Palace začíná: Antracit vyhlásil architektonickou soutěž

14:14

Ostrava 5 května 2025 (PROTEXT) - Developerská skupina Antracit ve spolupráci s platformou CCEA MOBA vyhlásila mezinárodní architektonicko-urbanistickou soutěž formou soutěžního dialogu na nové využití komplexu bývalého Hotelu Palace, jedné z významných architektonických památek Ostravy. Cílem soutěže je najít takový návrh, který propojí historickou hodnotu místa s potřebami současnosti a vytvoří živý městský blok s kombinací nájemního bydlení, služeb, moderního zázemí a případně i hotelových kapacit. Předmětem soutěže je řešení celého stavebního bloku, který je odrazem proměnlivých ideálů a rytmu města v průběhu desítek let, včetně dotvoření otevřené urbanistické struktury v centru Ostravy. Soutěž dává příležitost širokému spektru architektonických týmů z Česka i zahraničí se do 6. června přihlásit a stát se součástí proměny jednoho z významných ostravských objektů. Zadání, soutěžní podmínky a podklady jsou dostupné na cceamoba.cz/souteze/pos#. Skupina Antracit, která je součástí investičního holdingu Purposia Group, odkoupila komplex teprve před pěti měsíci. Jeho nová podoba bude známa už v listopadu. Realizace bude rozdělena do několika etap, což umožní postupné uvádění jednotlivých částí komplexu do provozu. Celkové dokončení se očekává v roce 2030.