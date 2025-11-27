Promoce biblického studia z Křesťanského misijního centra Sión

Předseda Man-hee Lee uvedl: „Mnoho lidí tvrdí, že věří v Ježíše, ale přitom se neřídí plně Písmem. Nespoléhejte na autoritu církví, ale ověřte si sami na základě Bible, zda skutečně žijete v souladu s Písmem a praktikujete opravdovou víru.“
Promující v Praze sdíleli:
Pavel
„Ke každému člověku je zde individuální přístup a snaha pomoci najít sám sebe.“
Matúš
„Před studiem jsem byl nevěřící. Během studia jsem se stal věřícím a vybudoval jsem si návyky vděčnosti a lásky k sobě a ostatním.“
Pastor Vitalij vzkázal pastorům, aby šli za pravdou Boží a neohlíželi se na názory jiných pastorů.
30.10.-2.11. proběhl speciální program „3 . speciální lekce otevřená pro všechny národy“.
