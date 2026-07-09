PRONATAL bodoval v Londýně: z Fertility Care Awards si odváží čtyři ocenění

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Praha 9. července 2026 (PROTEXT) - Skupina PRONATAL uspěla na letošních Fertility Care Awards 2026, světové soutěži oceňující kvalitu péče v oblasti reprodukční medicíny. Slavnostní vyhlášení proběhlo v Londýně v rámci kongresu ESHRE, jedné z nejvýznamnějších evropských odborných událostí v oblasti reprodukční medicíny. PRONATAL si z Londýna odváží celkem čtyři ocenění – dvě za komplexní klinickou péči a podporu pacientů a dvě individuální ocenění pro členy odborného týmu.

„Reprodukční medicína není jen o odborných postupech, ale také o důvěře. Každý pacient přichází s jiným příběhem a často i s velkou nejistotou. Ocenění Highly Commended v kategorii Best Fertility Doctor (nejlepší lékařka v oblasti reprodukční medicíny) proto vnímám jako potvrzení toho, že má smysl věnovat se nejen samotné léčbě, ale i tomu, jak se u nás pacienti cítí – jestli rozumějí svým možnostem, mají dostatek podpory a vědí, že na své cestě nejsou sami,“ říká MUDr. Nicole Mardešićová, MHA, vedoucí lékařka skupiny PRONATAL.

„V embryologii často pracujeme v tichu laboratoře, ale naše práce je velmi úzce propojená s příběhy konkrétních lidí. Každé embryo pro nás představuje obrovskou důvěru pacientů i odpovědnost celého týmu. Ocenění Highly Commended v kategorii Best Fertility Embryologist (nejlepší embryolog v oblasti reprodukční medicíny) vnímám jako uznání pečlivosti, soustředění a týmové práce, bez které by kvalitní reprodukční medicína nemohla fungovat,“ říká Mgr. Richard Honner, vedoucí embryolog skupiny PRONATAL.

Slavnostní vyhlášení Fertility Care Awards 2026 proběhlo 6. července v Londýně v rámci kongresu ESHRE, jedné z nejvýznamnějších evropských odborných událostí v oblasti reprodukční medicíny. PRONATAL zvítězil v kategoriích Best Fertility Holistic Clinic (nejlepší reprodukční klinika s komplexním přístupem k péči) a Best International Patient Care & Support (nejlepší péče a podpora pro zahraniční pacienty). Mezinárodní porota zároveň ocenila také osobní přínos odborníků z týmu PRONATAL. MUDr. Nicole Mardešićová, MHA získala ocenění Highly Commended v kategorii Best Fertility Doctor a Mgr. Richard Honner stejné ocenění v kategorii Best Fertility Embryologist.

„Léčba neplodnosti je často psychicky i fyzicky náročná, a proto je pro nás stejně důležitý lidský přístup, empatie a podpora jako samotná medicína. Tato ocenění patří celému našemu týmu, který každý den spojuje špičkovou odbornost s opravdovým zájmem o každého pacienta a dělá maximum pro to, aby pacientům poskytl nejen špičkovou léčbu, ale také podporu a jistotu v náročném období jejich života,“ říká Nela Janoschová, Country Manager ČR skupiny PRONATAL.

Ocenění v kategoriích zaměřených na holistický přístup a mezinárodní péči potvrzují dlouhodobé směřování skupiny PRONATAL. Vedle špičkové medicíny klade důraz na komplexní péči o pacienty, která zahrnuje nejen samotnou léčbu, ale také srozumitelnou komunikaci, psychickou podporu, individuální přístup a pocit jistoty v průběhu celé léčby. Právě bezpečí, pochopení, kontinuita péče a respekt k potřebám každého pacienta jsou hodnotami, které jsou nedílnou součástí péče ve všech klinikách skupiny PRONATAL.

„Dobrá reprodukční medicína dnes nestojí jen na špičkových laboratorních výsledcích a odborných postupech. Stejně důležité je, aby pacienti rozuměli své léčbě, věděli, co je čeká, a měli kolem sebe tým, kterému mohou důvěřovat. Ocenění z Fertility Care Awards vnímáme jako potvrzení, že právě takový přístup má skutečný význam,“ doplňuje Nela Janoschová.

Skupina PRONATAL letos slaví 30 let od svého založení. Během této doby se vypracovala v mezinárodní síť center reprodukční medicíny působících v Evropě. Za dobu svého fungování pomohla přivést na svět více než 50.000 dětí a každoročně poskytuje péči tisícům párů z celého světa.

 

Zdroj: PRONATAL

 

 

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