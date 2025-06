PRONATAL motivuje páry ke společné cestě za rodičovstvím – během června nabízí bezplatné vyšetření plodnosti

Vyšetření není však určeno jen párům. Objednat se mohou i jednotlivci – například ženy bez partnera, které plánují rodinu v budoucnu, nebo muži, kteří chtějí znát svůj reprodukční potenciál. Včasné a preventivní vyšetření může přinést cenné informace a poskytnout dostatek času na zvážení dalších kroků.

„Pokud se těhotenství nedostaví ani po šesti měsících pravidelného nechráněného pohlavního styku, nebo pokud žena překročila 35 let, trpí cukrovkou či například endometriózou, doporučujeme nečekat a objednat se na vyšetření,“ vysvětluje MUDr. Nicole Mardešićová, MHA, vedoucí lékařka skupiny PRONATAL. „Komplexní vyšetření plodnosti zahrnuje hormonální testy, ultrazvukové vyšetření dělohy, vaječníků a vejcovodů u ženy a spermiogram partnera, díky čemuž můžeme navrhnout individuální a cílený léčebný postup,“ dodává.

Podle odborníků se vyplatí řešit plodnost preventivně – tedy ještě předtím, než se objeví zásadní komplikace. Včasná diagnostika může výrazně zvýšit šance na početí a zkrátit dobu potřebnou k úspěšné léčbě. „Nemusíte čekat, až se objeví problém. Čím dříve začnete, tím větší máte šanci na úspěch,“ apelují lékaři PRONATAL.

U zdravého páru je šance na početí během jednoho menstruačního cyklu zhruba 15 %. Do šesti měsíců otěhotní přibližně 60 % párů, do dvou let dalších 25 %. Zhruba 15 % párů však potřebuje odbornou pomoc – ať už kvůli neplodnosti, nebo jiným zdravotním komplikacím.

Ženy vs. muži

Za pozornost stojí i skutečnost, že příčiny neplodnosti jsou rozděleny rovnoměrně – přibližně polovina případů souvisí s ženami, druhá polovina s muži. Zatímco ženy často vnímají svou plodnost jako závod s časem, ovlivněný biologickými hodinami a snižující se ovariální rezervou, muži se obvykle obávají o svou mužskou identitu.



Odkládání rodičovství, nejistota ohledně budoucnosti nebo absence vhodného partnera může u žen vést ke stresu, úzkostem i hormonální nerovnováze. Výzkumy potvrzují, že nejčastěji se strach z neplodnosti objevuje u žen kolem třicítky, kdy si více uvědomují možné limity své reprodukční schopnosti. U mužů může být neplodnost vnímána jako zásah do sebevědomí a ohrožení role, kterou si spojují s otcovstvím.

Vyšetření jako cesta k posílení vztahu

Společné vyšetření plodnosti přináší nejen důležité informace o reprodukčním zdraví, ale také podporuje partnerskou soudržnost. Páry, které se rozhodnou postupovat jako tým, častěji otevřeně komunikují, sdílejí obavy i naděje a zvládají náročné situace s větší lehkostí. To vše pozitivně ovlivňuje jak psychickou pohodu, tak úspěšnost samotné léčby.

„Každý pár, který k nám přijde, si přeje jediné – mít dítě. Díky moderní medicíně a zkušenému týmu dnes dokážeme pomoci až 90 % z nich. Celkem jsme už pomohli přivést na svět přes 50 tisíc dětí, a právě to je pro nás ta největší odměna,“ říká MUDr. David Karásek, spolumajitel skupiny MEDICON PRONATAL

Centra asistované reprodukce PRONATAL v České republice založil před téměř třiceti lety doc. MUDr. Tonko Mardešić, CSc., který se léčbou neplodnosti zabývá již od roku 1986, kdy se pod jeho vedením uskutečnil první porod po přenosu rozmrazeného embrya. Po prodeji v roce 2016 jsou kliniky členem skupiny MEDICON PRONATAL, která je jedním z největších provozovatelů ambulantních zařízení v ČR s ročním obratem ve výši 2,5 mld Kč a s více než 1600 zaměstnanci. V současné době má PRONATAL a všechny jeho provozy okolo 400 zaměstnanců, kteří každý rok poskytují péči přibližně 7 000 párům.