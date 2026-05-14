PRONATAL Ostrava spouští preventivní testy plodnosti zdarma

„Ověření plodnosti je jednoduchý preventivní krok, který může ženě, muži nebo páru přinést klid, případně včas ukázat, že je vhodné začít situaci řešit. U žen sledujeme zejména ovariální rezervu, tedy zásobu vajíček, a funkci štítné žlázy, u mužů kvalitu spermií. Čím dříve má člověk informace, tím větší prostor má pro rozhodování,“ říká MUDr. Petr Matlák, vedoucí lékař kliniky PRONATAL Ostrava.
Mnoho žen i mužů žije v přesvědčení, že se jich téma plodnosti zatím netýká. Jenže biologický čas běží jinak než osobní nebo pracovní plány. U žen s věkem přirozeně klesá počet i kvalita vajíček, u mužů se zase může zhoršovat kvalita spermií. Výsledky základního vyšetření proto mohou pomoci lépe plánovat rodičovství, ale také včas odhalit situace, kdy by bylo vhodné obrátit se na odborníky.
Své o tom ví i Daniela Šplíchalová, která musela otázku plodnosti řešit mnohem dříve, než si kdy představovala. „Být mladý neznamená být automaticky plodný. Ve svých devatenácti jsem se dlouho léčila v nemocnici se zánětem, který přerostl do takových rozměrů, že mi nakonec museli vzít vejcovody. Nechat si odebrat vajíčka pro účely budoucího umělého oplodnění tak pro mě byla jediná cesta, jak si uchovat šanci mít jednou vlastní děti,“ říká dnes už maminka dvou holčiček.
Podle ní je nejdůležitější nenechávat téma plodnosti až na chvíli, kdy už může být pozdě. „Cesta k miminku může být různá, ale nikdy není zbytečná. Já sama jsem důkazem, že sny se plní, i když k nim vede delší cesta. Stojí za to nevzdávat se a hlavně si udělat představu o své plodnosti včas,“ dodává Daniela Šplíchalová.
Bezplatné testování na klinice PRONATAL Ostrava je určeno ženám i mužům. Ženy mohou absolvovat vyšetření ovariální rezervy, které pomáhá odhadnout zásobu vajíček, muži pak spermiogram, tedy základní vyšetření počtu, pohyblivosti a morfologie, tedy vzhledu spermií. Výsledky samy o sobě neznamenají automaticky problém, mohou ale být důležitým vodítkem pro další kroky.
„V reprodukční medicíně často vidíme, že lidé přicházejí až ve chvíli, kdy se o dítě snaží delší dobu a nedaří se. Preventivní vyšetření přitom může ukázat, zda je vše v pořádku, nebo zda je vhodné jednat dříve. Moderní medicína dnes nabízí řadu možností, ale čas bohužel obejít neumíme,“ doplňuje MUDr. Matlák.
Vyšetření mohou využít jednotlivci i páry, které teprve plánují rodičovství, stejně jako ti, kteří už se o dítě snaží. Objednání je možné přímo na klinice PRONATAL Ostrava. Akce Plodnost není samozřejmost probíhá od dnešního dne do 30. června 2026.
Zdroj: PRONATAL