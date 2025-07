PRONATAL prodlužuje bezplatná vyšetření plodnosti až do 15. července

"Vidíme, že plodnost lidé často považují za samozřejmost, ale bohužel tomu tak není. Plodnost s věkem přirozeně klesá a ani moderní medicína nedokáže zázraky. Mít plán neznamená stát se hned matkou, ale vědět, jak na tom jsem," říká MUDr. Eva Cinádrová, vedoucí lékařka kliniky PRONATAL Repro v Českých Budějovicích.

Bezplatné vyšetření je určeno nejen párům, které se snaží o miminko, ale také ženám bez partnera plánujícím rodinu v budoucnu či mužům, kteří chtějí znát kvalitu svého spermiogramu. Součástí vyšetření jsou hormonální testy, ultrazvukové mapování vaječníků a vyšetření spermií. „Pokud se těhotenství nedostaví ani po šesti měsících pravidelného nechráněného styku, nebo pokud žena překročila 35 let, doporučujeme neotálet a přijít,“ dodává MUDr. Cinádrová.

Podle odborníků PRONATALU se vyplatí řešit plodnost preventivně, tedy ještě předtím, než se objeví zásadní komplikace. Včasná diagnostika může výrazně zvýšit šance na otěhotnění a zkrátit dobu potřebnou k léčbě. U zdravého páru je šance na početí během jednoho cyklu zhruba 15 %, do šesti měsíců otěhotní asi 60 % párů, do dvou let dalších 25 %. Přibližně 15 % párů však potřebuje odbornou pomoc.

„Více jak čtvrtina párů má problémy s plodností a já jsem to zjistil už ve svých 26 letech jako mladý a relativně zdravý kluk – pocítil jsem ztrátu libida, měl jsem problémy s erekcí... To jsou také nejčastější signály, že něco s reprodukčním zdravím není v pořádku. Právě proto jsme se společně s manželkou stali už potřetí ambasadory kampaně PRONATALU – Plodnost není samozřejmost, a letos už ve třech,“ říká Vojta Urban, influencer a ambasador kampaně, který se svou manželkou otevřeně sdílí cestu za miminkem.

Bezplatná vyšetření v rámci kampaně Plodnost není samozřejmost probíhají na všech klinikách PRONATALU v Česku, konkrétně v Praze, Kolíně, Teplicích, Karlových Varech, Českých Budějovicích a Ostravě.

