Propast v AI mezi českými firmami se dramaticky zvětšuje. Nepřipravené firmy ztrácí talent a konkurenční výhodu

Firmy, které AI ignorují, ztrácí náskok
Inovativní společnosti už dnes využívají AI k novým produktům, rychlejšímu vývoji a efektivnějšímu náboru. Velká část trhu ustrnula jen u základních aplikací typu psaní e-mailů - někteří zaměstnavatelé používání AI dokonce zakazují. „Firmy, které investují do AI a dávají lidem ty nejlepší nástroje, si vytvářejí obrovský technologický i organizační náskok,“ dodává Dřímalka.
Čísla, která mění pravidla hry: AI v praxi
Prototyp, jehož vývoj ještě nedávno stál 20 tisíc eur a trval osm týdnů, dnes vytvoří firmy díky chytrému využití AI za dva dny a téměř bez nákladů. Analýza 18 tisíc LinkedIn kontaktů, dříve práce pro celý tým, trvá jen několik hodin a stojí asi dva dolary. Díky novým možnostem HR testuje kandidáty během minut, vývoj prototypuje funkce během hodin a manažeři si tvoří „druhý mozek“ pro rychlejší rozhodování. „Náhrada rutinní práce je jen začátek. AI má sloužit k práci s mnohem větším dopadem,“ doplňuje Dřímalka.
Superpowered Professional: nový typ pracovníka
Dřímalka označuje nové znalostní pracovníky, kteří efektivně využívají AI, jako Superpowered Professionals. „Využívají AI k rychlému tvoření, učení i rozhodování - a umí to promítnout do konkrétního dopadu,“ vysvětluje. Rozlišuje pět úrovní dovedností - od základního promptování přes stavbu vlastních asistentů a skriptování až po automatizace a tzv. agentské workflows. „Není nutné ovládnout všechno, důležité je vědět, kde mi AI může nejvíc pomoct,“ dodává.
To nejdůležitější ale není technika, nýbrž přístup: „Devadesát procent úspěchu je mindset. Nestačí přečíst článek nebo zajít na konferenci. Je to o tom sednout si k počítači a zkoušet nové věci. Takhle vznikají kompetence, které ostatním chybí - a tím i kariérní náskok,“ zdůrazňuje Dřímalka. Podle něj se tak během několika let z manažerů, marketérů či projektových vedoucích stanou lidé, kteří řídí procesy a týmy prostřednictvím AI nástrojů. A právě oni budou mít na trhu práce navrch.
Zástupce klienta: Hana Fialková, e-mail: hana.fialkova@ef1.cz, mob.: 777 268 763
Filip Dřímalka je expert na digitální inovace a autor bestsellerů HOT: Jak uspět v digitálním světě a Budoucnost nepráce. Pomáhá firmám s transformací a adopcí AI technologií. Jeho vzdělávacími programy prošly stovky manažerů a lídrů z předních českých i zahraničních společností.
Zdroj: Filip Dřímalka
PROTEXT