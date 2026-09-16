Propojování kultur prostřednictvím objektivu: nový dokumentární film společnosti SZMG Svět v květu

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Šen-čen (Čína) 16. září 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - „Všechny kultury mohou oceňovat krásu těch druhých, vážit si zároveň své vlastní a společně dosahovat rozvoje."

V Kazachstánu, největší vnitrozemské zemi světa, je jezdecká lukostřelba hluboce zakořeněna jak jako ctěné tradiční dědictví, tak jako soutěžní sport. Alibi, mladý kazachstánský jezdecký lukostřelec, má jedno přání: jít ve stopách svého trenéra a získat titul mistra světa. Pro Alibiho znamená nasednout na koně a natáhnout luk nejen zachování tradice, ale i cval směrem k budoucnosti. „Právě možnost poznat širší svět je důvodem, proč jsem si vybral jezdeckou lukostřelbu," poznamenal Alibi.

V prosinci 2025 Alibi poprvé urazil tisíce kilometrů do čínského Šen-čenu, aby se zúčastnil Světového turnaje mistrů v jezdecké lukostřelbě – široce uznávaného jako „olympiáda jezdecké lukostřelby" – a vydal se tak na svou dlouho vytouženou cestu. Zároveň se čínští mladí jezdečtí lukostřelci Wu Tongyu a Huang Ziyang intenzivně připravovali na tento prestižní turnaj na domácí půdě. Kromě snahy o sportovní dokonalost sdíleli i širší poslání: představit tradiční čínský „styl Kuang-čchi" jezdecké lukostřelby na mezinárodní soutěžní scéně.

Dokumentární seriál Svět v květu, který vyprodukovalo Mezinárodní komunikační centrum Shenzhen Media Group (SZMG), přináší tento poutavý příběh o kulturní výměně mezi Čínou a Kazachstánem. Během soutěží v Šen-čenu mladí sportovci z obou zemí nejen předvedli pozoruhodné sportovní výkony, ale také navázali hluboká a trvalá přátelství i mimo sportovní arénu. Zatímco ve vrcholovém sportu je vždy jen jeden vítěz, dialog mezi různými civilizacemi rozšiřuje obzory a přesahuje rámec vítězství a porážky.

Seriál Svět v květu, který v roce 2026 připomíná třetí výročí Globální civilizační iniciativy, se zaměřuje na vzájemné učení a výměnu mezi světovými civilizacemi. Produkční tým provedl rozsáhlé natáčení přímo na místě v několika zemích, včetně Číny, Velké Británie, Německa, Itálie, Turecka, Švýcarska, Jižní Koreje, Kazachstánu a Kyrgyzstánu. Prostřednictvím intimních, lidsky poutavých příběhů oslovuje tento seriál diváky všech sociálních vrstev a umožňuje divákům na celém světě vcítit se do okouzlujícího kouzla mezikulturních setkání.

 

KONTAKT: sztvdzz@126.com

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59178.

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