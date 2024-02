Proseč nad Nisou opět trápí další uzavírka kvůli modernizaci tramvajové trati

Jana Fričová, mluvčí Jablonce nad Nisou: "Od pondělí 15. ledna je pro dopravu zcela uzavřena část ulice Za Říčkou v části Proseč nad Nisou. Konkrétně v části od mostu U Šamotky po dům s číslem popisným 262. Objízdná trasa není nijak značená.“

Komplikaci to znamená především pro místní obyvatele, kteří se tak nedostanou ke svým domům. Ulici není ani možné objet po jiné trase.

Jiří Šolc(ANO 2011), náměstek primátora Liberce: "My se snažíme, aby jsme v těch lokalitách dokázali zajistit, alespoň nějakou dopravní obslužnost. Třeba když se síťaři děláme přeložky, tak je to složité, nikoho to netěší, ale jiná cesta než to uzavřít, nebyla.“

Uzavírka v části ulice U Šamotky potrvá do konce března. Vše závisí na průběhu stavby a také na počasí.

Ludvík Lavička, provozně technický ředitel DPMLJ: "Poslední, asi 450 metrů dlouhý úsek u Šamotky byl nejkomplikovanější z hlediska legislativy, z hlediska výkupu pozemků a který zapříčinil velké problémy s rozvodnou soustavou. Takže nás to přibrzdilo.“

Tomáš Krebs, mluvčí DMPLJ: "Rekonstrukce tramvajové trati pokračuje. Bohužel na tom posledním, nejkratším úseku nás zdrželo několik věcí a ke konci loňského roku i nepřízeň počasí. Počasí není ideální ani teď, ale předpokládáme, že trať zprovozníme v březnu.“

V Proseči nad Nisou se jedná už o několikátou takovou uzavírku. Asi nejkomplikovanější to bylo v době, kdy byla doprava omezena na hlavní silnici I/14. Auta tam několik měsíců kyvadlově řídily semafory. Současně s rekonstrukcí trati myslel investor i na dopravně bezpečnostní opatření, a to zejména na přejezdech, které jsou lépe značené, a některé z nich jsou vybavené světelnou signalizací. Ještě před rekonstrukcí nebylo až tak vzácné, že se osobní automobil střetl s projíždějící tramvají.

