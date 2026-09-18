Prosperus Retail Property Fund se dohodl na koupi obchodního centra Ozas od NEPI Rockcastle za 200 milionů eur

Autor:
  14:04
Sledovat Metro na Googlu

Vilnius 18. září 2026 (PROTEXT/GLOBE NEWSWIRE) - Fond Prosperus Retail Property Fund podepsal dohodu o koupi nákupního a zábavního centra Ozas ve Vilniusu od společnosti NEPI Rockcastle za 200 milionů eur. Touto transakcí se fond stává novým významným investorem na baltském trhu s maloobchodními nemovitostmi.

Akvizice centra Ozas, jednoho z největších a nejzavedenějších nákupních center ve Vilniusu, představuje první významnou transakci v rámci strategie fondu Prosperus vybudovat diverzifikované portfolio předních maloobchodních nemovitostí v regionu střední a východní Evropy.

Dokončení transakce se očekává po splnění obvyklých podmínek pro její uzavření a získání souhlasu regulačních orgánů.

Ozas poskytne základnu pro expanzi v regionu

Ozas, otevřené v roce 2009, je významným nákupním a volnočasovým centrem ve Vilniusu s přibližně 70.600 m2 hrubé pronajímatelné plochy a zhruba 200 obchodními jednotkami. Centrum spojuje módu, životní styl, gastronomii, služby a zábavu a vybudovalo si postavení jedné z hlavních nákupních destinací v litevském hlavním městě.

Nemovitost těží ze své polohy v severní části Vilniusu, dobrého silničního spojení a dostupnosti veřejnou dopravou i rozsáhlé spádové oblasti celé metropole. Mezi její nájemce patří přední mezinárodní i domácí maloobchodní společnosti, které doplňuje rozsáhlá nabídka zábavy včetně kina, rodinné zábavy a fitness zařízení.

NEPI Rockcastle získala Ozas v roce 2018 v rámci své expanze na baltský maloobchodní trh. Prodej fondu Prosperus přichází po období aktivní správy a investic do této nemovitosti a představuje významnou transakci na litevském trhu nákupních center.

Prosperus míří na aktiva v hodnotě jedné miliardy eur

Zakladatelem a hlavním představitelem fondu Prosperus Retail Property Fund je Gediminas Baltakis, hlavní akcionář společnosti Prosperus Asset Management, evropského správce alternativních investičních fondů, který uplatňuje diverzifikovanou investiční strategii napříč třídami aktiv a geografickými oblastmi.

Prostřednictvím fondu Retail Property Fund plánuje Baltakis vybudovat přední regionální platformu pro vlastnictví a provozování nákupních center se zaměřením na vysoce kvalitní maloobchodní nemovitosti ve střední a východní Evropě.

Fond hodlá uplatňovat aktivní akviziční strategii zaměřenou na zavedené maloobchodní nemovitosti se silným postavením na trhu, stabilní poptávkou nájemců a potenciálem dlouhodobého vytváření hodnoty.

Prosperus plánuje během příštích šesti až 12 měsíců uskutečnit jednu až dvě další akvizice a rozšířit tak své portfolio nad rámec počáteční investice do centra Ozas.

Fond si klade za cíl během příštích 18 měsíců dosáhnout hodnoty aktiv nejméně jedné miliardy eur, což odráží strategii zrychleného rozšiřování portfolia po transakci týkající se centra Ozas.

„Ozas je vysoce kvalitní nemovitost v jednom z nejatraktivnějších hlavních měst regionu a poskytuje pevný základ pro regionální strategii fondu Prosperus,“ uvedl Gediminas Baltakis, hlavní akcionář společnosti Prosperus Asset Management a vedoucí představitel fondu Prosperus Retail Property Fund. „Naším cílem je vybudovat rozsáhlou platformu zaměřenou na přední nákupní destinace a stát se jedním z předních provozovatelů nákupních center v regionu.“

Baltakis uvedl, že Prosperus vidí příležitost ke konsolidaci vysoce kvalitních maloobchodních nemovitostí ve střední a východní Evropě a hodlá na trhu zůstat aktivní s tím, jak se budou objevovat další investiční příležitosti.

„Akvizice centra Ozas za 200 milionů eur je prvním krokem širší strategie. Již nyní vyhodnocujeme další příležitosti a očekáváme, že příštích 12 až 18 měsíců bude významným obdobím rozšiřování portfolia,“ uvedl Baltakis.

Zaměření na rozsah a vytváření hodnoty prostřednictvím provozního řízení

Po dokončení akvizice plánuje Prosperus přistupovat k centru Ozas jako k dlouhodobé investici a zaměřit se na zachování jeho pozice předního nákupního a volnočasového centra ve Vilniusu a zároveň hledat příležitosti ke zkvalitnění skladby nájemců, nabídky pro zákazníky a provozní výkonnosti.

Strategie fondu je založena na akvizici nemovitostí se zavedeným postavením na trhu a na kombinaci rozsahu s aktivní správou aktiv. Prosperus hodlá své portfolio budovat kombinací akvizic a provozních zlepšení, nikoli spoléhat pouze na růst tržní hodnoty.

Akvizice centra Ozas představuje výchozí bod této strategie a poskytuje fondu Prosperus aktivum institucionálního rozsahu, na němž může vybudovat svou širší regionální platformu.

Transakce podléhá obvyklým podmínkám pro její uzavření a schválení regulačními orgány.

 

Kontakt pro média:

Algimantas Kvecys

vedoucí marketingu

UAB „Prosperus Asset Management“

A. Tumeno st. 4-109, Vilnius, 01110, Litva

+370 699 05054

a.kvecys@prosperus.com

www.prosperus.com

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59240.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Nahá Sydney Sweeney pobouřila sportovkyně. Proti reklamě se ozvaly i české reprezentantky

Kampaň americké společnosti Novig, která která provozuje platformu zaměřenou na...

Nahá Sydney Sweeney, několik míčů a slovo sport opakované stále dokola. Nová reklama měla propagovat platformu pro sportovní predikce, místo toho pobouřila olympijské vítězky i české reprezentantky....

Stoleté stroje z Koh-i-nooru zůstanou ve Vršovicích. Továrna dostane nový život

Před továrnou Koh-i-noor ve Vršovicích

Vršovická továrna Koh-i-noor se po letech uzavřeného provozu promění v novou část města. Historické budovy doplní stovky bytů, veřejný prostor i zeleň. Zůstane tovární komín a také osm unikátních...

Proč má pražské metro stěrač? V tunelech neprší, přesto ho vlaky potřebují

Stanice metra Skalka leží na trase A.

V podzemí neprší, přesto mají vozy pražského metra na čelním skle stěrač. Není tam pro parádu. Soupravy totiž část své cesty absolvují pod širým nebem a déšť není jediná věc, před kterou musí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Malvazinkách přibývají sošky Krista a Panny Marie. Kde se všechny berou?

Romské hroby na Malvazinkách

Když se podíváte na romské hroby na Malvazinkách, jen těžko je přehlédnete. Barevné náhrobky doplnily skleněné desky s podobiznami zemřelých a nově také půlmetrové až tři čtvrtě metru vysoké sošky...

Oběd na zámku za 170 korun? Dobříš boří představy o drahé gastronomii

Provozní šéf zámku Adam Fiala, který si stoupl i za sporáky.

Oběd v zámeckém prostředí nemusí znamenat hluboký zásah do peněženky. V Chateau Dobříš se denní nabídka pohybuje kolem 170 korun, svíčková stojí 295 a pečená kachna 310 korun. K tomu můžete přidat...

Kolín nechává zpracovat návrhy změn parkování v pěti částech města

ilustrační snímek

Počet parkujících aut v některých částech Kolína výrazně převyšuje počet legálních parkovacích míst. Největší rozdíl průzkum zjistil na Zálabí, kde je 272...

19. září 2026  12:15,  aktualizováno  12:15

Jihlavský dopravní podnik otevře své brány. Láká na nové vozy i historický Ikarus

Mezi zapůjčenými historickými vozy bude také trolejbus Ikarus 280T původem z...

Nové trolejbusy a autobusy, historické vozy i premiéra kloubového trolejbusu z Budapešti. Dopravní podnik města Jihlavy (DPMJ) otevře v neděli své brány veřejnosti. V rámci Evropského týdne mobility...

19. září 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Výtržnictví na toaletách obchodního centra. Policie hledá svědky z fotografií

ilustrační snímek

Olomoučtí policisté hledají několik lidí, kteří by mohli pomoci objasnit výtržnictví na toaletách jednoho z obchodních center ve městě. Incident se stal v sobotu 5. září odpoledne. Policie nyní...

19. září 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Trutnov plánuje novou čtvrť u historického centra s byty i knihovnou

ilustrační snímek

Bytová zástavba, městská knihovna, prostor pro setkávání i přístupné nábřeží Úpy. Taková by mohla být podle vítězného návrhu urbanistické soutěže nová podoba...

19. září 2026  11:08,  aktualizováno  11:08

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Břidlice musí zvonit jako zvon. Tradiční řemeslo se u Lakomých dědí už pět generací

Pokrývač Jaroslav Lakomý při opravě střechy svitavského kostela sv. Jiljí

Pokrývačské řemeslo se v rodině Lakomých dědí z generace na generaci již více než 100 let. Jaroslav Lakomý mladší v těchto dnech dokončil náročnou opravu střechy kostela sv. Jiljí ve Svitavách, na...

19. září 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Policisté hledají ženu z Prahy 3. Ztratila se po odvedení dcery do školky

ilustrační snímek

Pražská policie pátrá po sedmatřicetileté Daně Fraňkové z Prahy 3. V pátek ráno odvedla dceru do mateřské školy na Žižkově a od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu. V posledním týdnu si stěžovala...

19. září 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Na korunovační klenoty se stojí dlouhé fronty, přilákaly lidi z Česka i zahraničí

Na korunovační klenoty se stojí fronta. Přijeli lidé z celého Česka i turisté....

Stejně jako v minulých letech přilákaly korunovační klenoty na Pražský hrad stovky návštěvníků. Pražané i čeští a zahraniční turisté dorazili před Vladislavský sál ještě před otevřením výstavy, která...

19. září 2026  11:42

Aplikace Záchranka umožní ve Zlínském kraji tísňové volání s přesnou polohou

ilustrační snímek

Obyvatelé Zlínského kraje mohou mít díky aplikaci Záchranka tísňové volání s přesnou polohou a svým zdravotním profilem přímo v telefonu. Kraj se stal...

19. září 2026  9:48,  aktualizováno  9:48

VOLBY 2026 v Praze 4: Kubín obhajuje. Kdo jsou kandidáti na radnici a magistrát a jak volit?

Pankrác a její "mrakodrapy": zleva již téměř dokončený bytový věžák V Tower,...

Nadcházející komunální volby určí nové složení Zastupitelstva Prahy 4 i obsazení křesla starosty na další čtyři roky. Obyvatelé čtvrté městské části v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026 vyberou nové...

19. září 2026  11:11

Moravskoslezský kraj podpoří folklor a lidovou kulturu dvěma miliony korun

ilustrační snímek

Moravskoslezský kraj letos rozdělí dva miliony korun na podporu folkloru a tradiční lidové kultury. Z devíti žádostí podpoří šest projektů. ČTK to řekla mluvčí...

19. září 2026  9:10,  aktualizováno  9:10

Penál, pastelky, ale i kroužky a obědy. Samoživitelé každé září zápasí s výdaji

Inflace a zdražování dopadá i na samoživitelky a samoživitelé.

„Na začátku školního roku si musím pokaždé půjčit od rodičů. Nevím, co bych bez nich dělala,“ popisuje samoživitelka Markéta. Zářijové výdaje pro ni nejsou jen nepříjemností, kterou by pokryla z...

19. září 2026  10:12

Tři vzácné obrazy po náročném restaurování opět zdobí kostel v Pomezí

Kostel svatého Jakuba Většího v Pomezí nad Ohří

Do svatostánku sv. Jakuba Většího v Pomezí nad Ohří, který zdobí evropsky unikátní freska Ježíše ve vinném lisu, se vrátily tři vzácné obrazy. Díla se podařilo objevit v církevních depozitářích, po...

19. září 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet