Prosperus Retail Property Fund se dohodl na koupi obchodního centra Ozas od NEPI Rockcastle za 200 milionů eur

Akvizice centra Ozas, jednoho z největších a nejzavedenějších nákupních center ve Vilniusu, představuje první významnou transakci v rámci strategie fondu Prosperus vybudovat diverzifikované portfolio předních maloobchodních nemovitostí v regionu střední a východní Evropy.
Dokončení transakce se očekává po splnění obvyklých podmínek pro její uzavření a získání souhlasu regulačních orgánů.
Ozas poskytne základnu pro expanzi v regionu
Ozas, otevřené v roce 2009, je významným nákupním a volnočasovým centrem ve Vilniusu s přibližně 70.600 m2 hrubé pronajímatelné plochy a zhruba 200 obchodními jednotkami. Centrum spojuje módu, životní styl, gastronomii, služby a zábavu a vybudovalo si postavení jedné z hlavních nákupních destinací v litevském hlavním městě.
Nemovitost těží ze své polohy v severní části Vilniusu, dobrého silničního spojení a dostupnosti veřejnou dopravou i rozsáhlé spádové oblasti celé metropole. Mezi její nájemce patří přední mezinárodní i domácí maloobchodní společnosti, které doplňuje rozsáhlá nabídka zábavy včetně kina, rodinné zábavy a fitness zařízení.
NEPI Rockcastle získala Ozas v roce 2018 v rámci své expanze na baltský maloobchodní trh. Prodej fondu Prosperus přichází po období aktivní správy a investic do této nemovitosti a představuje významnou transakci na litevském trhu nákupních center.
Prosperus míří na aktiva v hodnotě jedné miliardy eur
Zakladatelem a hlavním představitelem fondu Prosperus Retail Property Fund je Gediminas Baltakis, hlavní akcionář společnosti Prosperus Asset Management, evropského správce alternativních investičních fondů, který uplatňuje diverzifikovanou investiční strategii napříč třídami aktiv a geografickými oblastmi.
Prostřednictvím fondu Retail Property Fund plánuje Baltakis vybudovat přední regionální platformu pro vlastnictví a provozování nákupních center se zaměřením na vysoce kvalitní maloobchodní nemovitosti ve střední a východní Evropě.
Fond hodlá uplatňovat aktivní akviziční strategii zaměřenou na zavedené maloobchodní nemovitosti se silným postavením na trhu, stabilní poptávkou nájemců a potenciálem dlouhodobého vytváření hodnoty.
Prosperus plánuje během příštích šesti až 12 měsíců uskutečnit jednu až dvě další akvizice a rozšířit tak své portfolio nad rámec počáteční investice do centra Ozas.
Fond si klade za cíl během příštích 18 měsíců dosáhnout hodnoty aktiv nejméně jedné miliardy eur, což odráží strategii zrychleného rozšiřování portfolia po transakci týkající se centra Ozas.
„Ozas je vysoce kvalitní nemovitost v jednom z nejatraktivnějších hlavních měst regionu a poskytuje pevný základ pro regionální strategii fondu Prosperus,“ uvedl Gediminas Baltakis, hlavní akcionář společnosti Prosperus Asset Management a vedoucí představitel fondu Prosperus Retail Property Fund. „Naším cílem je vybudovat rozsáhlou platformu zaměřenou na přední nákupní destinace a stát se jedním z předních provozovatelů nákupních center v regionu.“
Baltakis uvedl, že Prosperus vidí příležitost ke konsolidaci vysoce kvalitních maloobchodních nemovitostí ve střední a východní Evropě a hodlá na trhu zůstat aktivní s tím, jak se budou objevovat další investiční příležitosti.
„Akvizice centra Ozas za 200 milionů eur je prvním krokem širší strategie. Již nyní vyhodnocujeme další příležitosti a očekáváme, že příštích 12 až 18 měsíců bude významným obdobím rozšiřování portfolia,“ uvedl Baltakis.
Zaměření na rozsah a vytváření hodnoty prostřednictvím provozního řízení
Po dokončení akvizice plánuje Prosperus přistupovat k centru Ozas jako k dlouhodobé investici a zaměřit se na zachování jeho pozice předního nákupního a volnočasového centra ve Vilniusu a zároveň hledat příležitosti ke zkvalitnění skladby nájemců, nabídky pro zákazníky a provozní výkonnosti.
Strategie fondu je založena na akvizici nemovitostí se zavedeným postavením na trhu a na kombinaci rozsahu s aktivní správou aktiv. Prosperus hodlá své portfolio budovat kombinací akvizic a provozních zlepšení, nikoli spoléhat pouze na růst tržní hodnoty.
Akvizice centra Ozas představuje výchozí bod této strategie a poskytuje fondu Prosperus aktivum institucionálního rozsahu, na němž může vybudovat svou širší regionální platformu.
Transakce podléhá obvyklým podmínkám pro její uzavření a schválení regulačními orgány.
Kontakt pro média:
Algimantas Kvecys
vedoucí marketingu
UAB „Prosperus Asset Management“
A. Tumeno st. 4-109, Vilnius, 01110, Litva
+370 699 05054
a.kvecys@prosperus.com
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