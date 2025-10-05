Protest při konání 25. mezinárodního kongresu Světové psychiatrické asociace

Autor:
  14:52
Praha 5. října 2025 (PROTEXT) - V reakci na konání 25. mezinárodního kongresu Světové psychiatrické asociace v Praze uspořádala 5. 10. 2025 Občanská komise za lidská práva protestní pochod, kterého se zúčastnilo přibližně 300 účastníků z několika Evropských zemí. Tím upozornila na nedostatky v oblasti psychiatrie a na nedostatečné úsilí odborné veřejnosti je řešit.

Zatímco je mottem kongresu Úloha psychiatrie v měnícím se světě, upozorňuje Občanská komise slovy svého předsedy Zbyňka Svadby na přetrvávání nelidských praktik: "Stále se setkáváme s elektrošoky, častým používáním omezovacích prostředků, nedobrovolnými hospitalizacemi a vnucením medikace. V běžné populaci je patrný nárůst užívání psychofarmak u všech věkových kategorií, děti nevyjímaje. U dětí je navíc stále častější, že jsou při svých potížích, místo adekvátní pomoci, nálepkovány psychiatrickými diagnózami. Jasně proto říkáme: Dětství není diagnóza."

 

Zdroj: Občanská komise za lidská práva

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025 aktuálně: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Derby číslo 315 je tu! Kde sledovat Sparta Praha vs Slavia Praha

Nejslavnější fotbalový zápas v Česku je znovu tady. V pořadí 315. derby pražských S mezi Spartou a Slavií slibuje tradiční napětí, plné tribuny i skvělou fotbalovou atmosféru. Utkání 11. kola Chance...

5. října 2025  14:45

Neúspěšný ministr kultury Staněk míří do europarlamentu, bude brát přes 400 tisíc

Novým europoslancem za Filipa Turka (Motoristé sobě), který se dostal do Sněmovny, bude bývalý primátor Olomouce a neúspěšný ministr kultury Antonín Staněk. V nové pozici si přijde měsíčně na více...

5. října 2025  13:12,  aktualizováno  14:05

Zasílám do žlutého rámečku #METROTAG krásnou duhu nad Podolím. Babička mě na to vždy upozorní, tak kdybyste jí to někdy otiskli v deníku Metro, měla by velkou radost.

vydáno 5. října 2025  13:50

Drakiáda v Letňanech. Mezi podzimní tradiční akce letňanské radnice patří Drakiáda, která probíhá v sobotu 4. října 2025.

vydáno 5. října 2025  13:48

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Drakiáda v Letňanech. Mezi podzimní tradiční akce letňanské radnice patří Drakiáda, která probíhá v sobotu 4. října 2025.

vydáno 5. října 2025  13:47

Dnes na smíchovské náplavce postavili své stánky různých ostrých chutí prodejci z nejrůznějších zemí a snad jejich nabídka zahřála návštěvníky, kteří k Vltavě v dnešním dost studeném počasí zavítali.

vydáno 5. října 2025  13:46

Policie pátrá po 12letém chlapci z Pardubic, z domova odešel v sobotu odpoledne

Policie vyhlásila pátrání po dvanáctiletém Davidu Liškovi z Pardubic. Chlapec odešel z domova v sobotu 4. října odpoledne a dosud o sobě nedal rodině vědět. Na...

5. října 2025  12:09,  aktualizováno  12:09

Dnes na smíchovské náplavce postavili své stánky různých ostrých chutí prodejci z nejrůznějších zemí a snad jejich nabídka zahřála návštěvníky, kteří k Vltavě v dnešním dost studeném počasí zavítali.

vydáno 5. října 2025  13:44

Od neděle 5. října bude přes dva měsíce obousměrně přerušen tramvajový provoz na důležité tepně v ulici Jana Želivského, jezdit se nebude na úseku Želivského - Nákladové nádraží Žižkov.

vydáno 5. října 2025  13:43

Metro Národní třída

Klavírní koncert na Národní třídě

vydáno 5. října 2025  13:42

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nečekaný návrat Zelených. Obroda někdy vyžaduje hodně času, říká bývalý šéf

Pod jeho vedením Zelení v roce 2010 po jediném funkčním období vypadli z Poslanecké sněmovny a neuspěli ani v předčasných volbách o tři roky později. V sobotu jejich někdejší šéf Ondřej Liška v...

5. října 2025  13:42

Dvanáctiletý chlapec z Pardubic, který se nevrátil domů, byl nalezen v pořádku

Policisté v Pardubickém kraji pátrali od večera po dvanáctiletém chlapci, který v sobotu odpoledne odešel z domu a nevrátil se. V neděli po poledni policisté pátrání odvolali a potvrdili, že chlapec...

5. října 2025  12:02,  aktualizováno  13:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.