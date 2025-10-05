Protest při konání 25. mezinárodního kongresu Světové psychiatrické asociace

Zatímco je mottem kongresu Úloha psychiatrie v měnícím se světě, upozorňuje Občanská komise slovy svého předsedy Zbyňka Svadby na přetrvávání nelidských praktik: "Stále se setkáváme s elektrošoky, častým používáním omezovacích prostředků, nedobrovolnými hospitalizacemi a vnucením medikace. V běžné populaci je patrný nárůst užívání psychofarmak u všech věkových kategorií, děti nevyjímaje. U dětí je navíc stále častější, že jsou při svých potížích, místo adekvátní pomoci, nálepkovány psychiatrickými diagnózami. Jasně proto říkáme: Dětství není diagnóza."
Zdroj: Občanská komise za lidská práva
PROTEXT