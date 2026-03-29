Protest proti nelidským praktikám během konání kongresu psychiatrické asociace

Praha 29. března 2026 (PROTEXT) - V reakci na konání 34. kongresu Evropské psychiatrické asociace v Praze uspořádala 29.3.2026 Občanská komise za lidská práva za účasti zástupců několika evropských zemí protestní pochod. Tím upozornila na nedostatky v oblasti psychiatrie a na nedostatečnou ochotu odborníků je řešit.

Zatímco je mottem kongresu Duševní zdraví: Zlepšování péče a rozšiřování obzorů, zmiňuje Občanská komise slovy svého předsedy Zbyňka Svadby přetrvávání nelidských praktik: "Stále se setkáváme s elektrošoky, nedobrovolnými hospitalizacemi a vnucením medikace. Užívání psychofarmak roste u všech věkových kategorií, děti nevyjímaje. U dětí je navíc stále častější, že jsou při svých potížích, místo adekvátní pomoci, nálepkovány psychiatrickými diagnózami. Jasně proto říkáme: Dětství není diagnóza." Paralelně s kongresem proto komise zahajuje výstavu Psychiatrie: pomoc nebo hrozba? a otevírá na toto téma diskusi.

 

Zdroj: Občanská komise za lidská práva

www.vystavapsychiatrie.cz

 

 

