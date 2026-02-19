Protext spouští nový web a e-shop pro distribuci tiskových zpráv

Rozhraní umožňuje zadat tiskovou zprávu, nahrát multimédia a zvolit doplňkovou distribuci na jednom místě bez nutnosti rutinní e-mailové komunikace. Systém průběžně ukazuje počet znaků a cenu, takže klienti mají jasný přehled o nákladech. E-shop zobrazuje čerpání předplacených balíčků v reálném čase a nabízí historii všech vydaných zpráv včetně následného monitoringu.
„Nový e-shop přináší klientům výrazně intuitivnější a komfortnější způsob práce se službou Protext. Mají plnou kontrolu nad tím, kdy, kde, v jaké podobě a za jaké náklady bude jejich tisková zpráva publikována. Celý proces je rychlý a transparentní,“ uvedl Petr Orálek, ředitel pro strategii a rozvoj ČTK.
Protext zajišťuje distribuci tiskových zpráv napříč mediálním a veřejným prostorem. Zprávy distribuuje uživatelům agenturního servisu ČTK – novinářům, institucím státní správy, firmám i široké veřejnosti. Texty ukládá do Infobanky ČTK, zařazuje je do mobilní aplikace Českých novin, odesílá tisícům odběratelů e-mailového servisu a publikuje na více než 15 zpravodajských portálech.
Služba Protext vznikla v roce 1999. Ročně se prostřednictvím tohoto servisu zveřejní více než 4000 tiskových zpráv v České republice, ale dokáže oslovit také média v téměř 180 zemích světa. Je součástí komunikačních služeb nezpravodajské divize agentury pod značkou ČTK Connect. Nedávno představila také novou komunikační službu Protext GEO.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.