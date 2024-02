Protheus a Komunál vyráží na společné turné

Každému koncertu bude předcházet podpisovka a focení s fanoušky.

Frontman Protheus k tomu řekl „Bude to fakt velká jízda. Chceme oslavit naši společnou vášeň k muzice, ke koncertům a ke všemu okolo, co k tomu patří. Chceme být co nejblíž svým fanouškům a chceme je nabít energií a radostí.“

Už sám název turné „Sex, Pivo a Rock'n'roll“ hovoří za vše.

Velké společné turné Protheus a Komunál určitě stojí za to vidět a zažít.

Předprodej lístků hledejte na https://www.ticketstream.cz/vstupenky/protheus

Zbývá doplnit, že turné, které končí v první polovině května, bude doplněno a symbolicky uzavřeno na podzim, konkrétně 19. října megakoncertem ve Foru Karlín.

harmonogram koncertů:

otevření sálu: 18:30

autogramiáda obou kapel: cca v 19

první kapela: cca ve 20:15

www.protheus.cz

