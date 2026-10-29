Provoz mezi Návsím a částí Jasení na čas omezí stavba chodníku

Marian Waszut (KDU-ČSL), starosta Návsí: „Je to velice důležitá stavba z jednoho důvodu, že tato cesta v případě jakéhokoliv kolapsu na obchvatu Jablunkova nebo hlavní cestě slouží jako jediná dopravní cesta spojující Milíkov, Dolní Lomnou a Mosty. To znamená, když se něco stane nebo je nějaké dopravní omezení, tak tady jezdí všichni tito obyvatelé. Druhá věc, která je zcela zásadní, je, že dojde k rozšíření této komunikace a vybudování chodníku v celkové délce 900 metrů, což je podstatná část této spojky. Na to budou navazovat ještě dvě další etapy kolem přehrad a pak směrem na Bocanovice a Milíkov.“
Obec navíc počítá s tím, že v lokalitě přibudou nové rodinné domy a provoz se tím ještě zvýší. Vybudování bezpečného chodníku je proto velmi důležité.
Marian Waszut (KDU-ČSL), starosta Návsí: „Tato stavba bude samozřejmě vyžadovat určité dopravní omezení. Momentálně se dolaďují jednotlivé části, které by měly být postupně uzavřené. Budou tedy nějaké dopravní komplikace, ale máme přislíbeno od zhotovitele, že by nemělo docházet k úplné uzavírce. Mělo by docházet ke kyvadlové dopravě pomocí semaforu. Cesta by měla být za určitých podmínek pořád průjezdná.“
Zdroj: POLAR televize Ostrava
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59854.