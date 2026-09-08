Provoz na silnici I/38 u Havlíčkova Brodu je řízen semafory

Libor Honzárek (TOP 09), místostarosta Havlíčkova Brodu: „Směrem od Kolína se pomalu jednotlivé etapy přibližují k Havlíčkovu Brodu. Od 27. srpna začala už předposlední etapa, která se přiblíží na 2 km k Brodu. Provoz bude řízen kyvadlově pomocí přenosných světelných semaforů, tudíž se předpokládají velké fronty. Vyplývá to už z první etapy, kdy kolony dosahovaly několika set metrů až půl kilometru i více.“
S dalšími kolonami se potom počítá právě během druhé etapy, která se přiblíží k Havlíčkovu Brodu.
Libor Honzárek (TOP 09), místostarosta Havlíčkova Brodu: „Předpokládáme, že kolony vozidel, které budou čekat na červené, než jim bude umožněno projet, budou zasahovat do křižovatky v zastavěném území města. Je to křižovatka severovýchodního obchvatu a silnice I/38. Tato křižovatka by měla být vypnutá z těch stávajících semaforů a měla by být řízena těmi přenosnými.“
Silničáři by měli mít hotovo do 19. října letošního roku. To by mělo skončit i dopravní omezení.
Zdroj: POLAR televize Ostrava