Provoz na ulici Drobného v Brně je v režimu 1+1

Renata Hermanová, tisková mluvčí BVK: „Jedná se o investiční stavbu statutárního města Brna, kdy Brněnské vodárny a kanalizace na této stavbě provádí tzv. inženýrskou činnost. Je zde špatný stav kanalizace a vodovodu, kdy ta kanalizace je z roku 1901 až 1930.“
Po celou dobu stavby je na ulici Drobného od křižovatky s ulicí Sportovní až po křižovatku s ulicí Lesnická provoz sveden do dvou jízdních pruhů. Řidiči tak v místě jezdí v režimu 1+1. Menší dopravní omezení platí také u křižovatky u Lužáneckého parku, kde je provoz také sveden do jednoho jízdního pruhu a řidiči se musí zipovat
Renata Hermanová, tisková mluvčí BVK: „Dojde ke změně, kdy řidiči už budou zipovat na úrovni ulice Erbenova a budou najíždět do protisměru pokud budou pokračovat směrem do ulice Pionýrská. Důležité je také upozornění, že řidiči už neodbočí z ulice Erbenova do ulice Drobného.“
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace by měla skončit 31. srpna letošního roku. Celkově by pak stavba měla být hotová v listopadu.
Zdroj: POLAR televize Ostrava