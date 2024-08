Průjezd horskou obcí Ostravice komplikuje oprava silnice

Frýdek-Místek 25. srpna 2024 (PROTEXT) - Až do konce roku budou muset motoristé strpět dopravní komplikace na hlavním tahu od Frýdlantu nad Ostravicí do obce Ostravice. Celý úsek bude rozdělen do tří etap.