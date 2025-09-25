Průjezd Nezvěsticemi bude díky kruhovému objezdu bezpečnější

Autor:
  16:40
Nezvěstice (Plzeňsko) 25. září 2025 (PROTEXT) - Na silnici I/19 pokračují práce na okružní křižovatce u příjezdu do Nezvěstic. V současné době se pracuje na druhé polovině křižovatky.

Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: “V dané oblasti se buduje opravdu velký kruhový objezd v kategorii tzv. Rychlostních kruhových objezdů, objezd přinese obrovské plus pro danou oblast, objezd prakticky umožňuje velmi dobrou rozhledovou situaci, zklidní dopravu, protože je dostatečně široký a je dimenzovaný i na těžká vozidla.“

Jan Rýdl, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR: “Kompletní stavební úpravy na vjezdu do Nezvěstic vycházejí rozpočtově na 90 miliónů korun. Kompletně průjezd Nezvěsticemi bez jakéhokoliv omezení předpokládáme v polovině října.“

Práce na druhé polovině nové okružní křižovatky omezují provoz na příjezdu do obce, kde je doprava vedena kyvadlově již hotovou první polovinou křižovatky. Provoz je řízen semafory.

Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: “To znamená striktně dodržovat předpisy, nevjíždět na červenou a nevynucovat si přednost, být ohleduplný a na místech, kde se stojí na semaforech, je třeba se držet vpravo, aby byla umožněna přednost vozidlům záchranných složek. To znamená počítat i s tím, že i když je tam omezení, jsou tam semafory a mám přednost v jízdě, tak může jet sanitní vozidlo nebo policie.“

Rozhodujícím přínosem této stavby je hlavně zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

 

Zdroj: POLAR televize Ostrava

 

PROTEXT

 

