Průjezd stavbou na křížení D1 a D2 dělá řidičům problémy, řidiči vjeli přímo na stavbu

David Chaloupka, tiskový mluvčí policie Jihomoravského kraje: „Aktuálně je doprava svedena do jednoho jízdního pásu. Je to v režimu 2+2 pro každý směr. Pochopitelně jsou ty pruhy šířkově omezené a ten průjezd je tak složitější. Musí tam být omezená šířka v levém jízdním pruhu pro některá širší vozidla. S tohoto důvodu vyzýváme řidiče k pozornosti a aby sledovali dopravní značení.“
Nová křižovatka by měla být bezpečnější a přehlednější. Během stavby by ale řidiči měli být obezřetní, v místě se mohou tvořit kolony. Začátkem roku, během změn v dopravě, se stalo, že řidiči omylem vjeli přímo na stavbu.
David Chaloupka, tiskový mluvčí policie Jihomoravského kraje: „Nebylo dokončené dopravní značení a změna dopravy nebyla pro některé řidiče úplně zřejmá. Stalo se to, že následovali vozidla stavby a vjeli do prostoru stavby. To dopravní značení je už upraveno. Momentálně jsou ty neplatné značky přeškrknuté nebo demontované a dochází tak ke zklidnění situace.“
Pavel Čížek, krajský koordinátor BESIP: „V jednotlivých etapách přestavby té křižovatky bude docházet ke změnám dopravního značení. To je zásadní. Pokud řidiči jezdí po paměti a navigace na to nemusí mít podklady, tak to může vést k tomu, že řidič provede nějaký manévr a sjede tam kam nemá. Jediné co proto můžeme udělat je to, že budeme dodržovat větší rozestupy, plynulejší jízda a soustředit se na řízení.“
Přestavba křižovatky by měla být dokončena na konci roku 2027.
Zdroj: POLAR televize Ostrava