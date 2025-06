Průkopníci ve sdílení energie ze Slovácka. Obce hrají klíčovou roli v rozvoji energetických komunit

„Legislativně jsme za poslední roky ušli velký kus cesty, abychom odstranili překážky sdílení energií v rámci komunitní energetiky. V praxi je třeba ale prosadit ještě snížení distribučních poplatků za přenos elektrické energie v rámci lokálních systémů sdílení mezi blízkými místy, což je typický příklad právě energetických komunit v obcích. Zásadním způsobem to přispěje v praxi k dalšímu rozvoji komunitní energetiky,“ říká Eliška Olšáková, předsedkyně SMS ČR.

Energetické společenství v Suché Lozi a okolních obcích jako jedno z prvních úspěšně prošlo celým legislativním i technickým procesem a už reálně funguje. ENERKOM Slovácko má již 40 členů, mezi které patří obce z regionu MAS Východní Slovácko, mikroregionu Bílé Karpaty a okolních oblastí. Nově je členem také Uherský Brod. Sdílení elektřiny probíhá na 52 odběrných místech (EAN), z nichž 18 představuje fotovoltaické výrobny. Ty jsou umístěny jak na obecních budovách, tak u malých podnikatelů i v rodinných domech.

Celkový instalovaný výkon dosahuje 210 kWp, denní objem přetoků do sdílení se pohybuje mezi 200–350 kWh. Energii sdílí budovy určené pro chráněné bydlení, zdravotní střediska, obecní úřady, školní kuchyně a jídelny i malé dřevařské a nábytkářské provozy. V rodinných domech jsou zapojeny jak mladé rodiny, tak senioři a vícegenerační domácnosti. Podrobnosti o projektu přináší web platformy OBEC 2030 zde. Cílem ENERKOMu Slovácko je do roku 2026 sdružit až 1000 členů a sdílet více než 2 GWh elektřiny ročně, čímž by se stal jedním z nejrozsáhlejších energetických společenství v republice.

Takových příkladů sdílení energie prostřednictvím energetické komunity s desítkami zapojených subjektů jsou v republice zatím skutečně pouze jednotky. Podstatně častější je pak model sdílení formou tzv. aktivního zákazníka, který ale umožňuje zapojit pouze do deseti odběrných míst.

„Obce, občané i podnikatelé na Slovácku společně sdílejí elektřinu z obnovitelných zdrojů, šetří náklady a posilují energetickou bezpečnost i soběstačnost celého regionu. Přesně takové příklady musíme podporovat a šířit dobrou praxi, aby se inspirovaly i další obce a regiony. Komunitní energetika je u nás novinkou a potřebujeme takové průkopníky, abychom i podle jejich zpětné vazby například pro Elektroenergetické datové centrum dokázali systém správně nastavit. Zkušenosti, které nyní získáváme, jsou pro budoucnost energetiky nedocenitelné,“ říká Michal Svoboda, energetický manažer a spoluzakladatel platformy OBEC 2030.

Platforma OBEC 2030 ve svém aktuálním 5. ročníku soutěže obecních inovací zavedla novou kategorii právě pro projekty na sdílení energií, aby přispěla k jejich popularizaci. Obce se mohou do soutěže hlásit až do letošního 31. srpna, a to celkem ve 12 soutěžních kategoriích. Přihlášení je velmi jednoduché a není spojené s žádným registračním poplatkem.

Přihlášené projekty budou soutěžit o praktické ceny v celkové hodnotě statisíců korun – od finančních příspěvků na svůj rozvoj po zapůjčení elektromobilů či umístění elektronické obecní desky. O vítězích letošního ročníku bude hlasovat veřejnost v průběhu listopadu.

O Sdružení místních samospráv ČR

Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitická organizace s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentaci a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráci v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS sdružuje téměř 2 600 členů.

Zdroj: SMS ČR

