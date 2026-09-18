Průkopnické inovace v oblasti obalů na dvou kontinentech

Společnosti zahájily spolupráci v roce 2024 a za méně než dva roky posunuly PureNil™ 0 – první stoprocentně bezplastový, rozložitelný, potisknutelný a flexibilní obalový substrát na světě – od vývoje až ke komerčnímu využití. PureNil™ 0, schválený pro přímý styk s potravinami, se rychle rozptýlí ve vodě, aniž by zanechával mikroplastové zbytky, a má zákazníky na trzích s kosmetikou, osobní péčí, potravinami a nápoji. Plán spolupráce sahá nad rámec PureNil™ 0 až k budoucím generacím obalů na biologické bázi bez obsahu plastů.
„Společnost Lactips nám poskytla to, co v tomto odvětví dosud chybělo: skutečně bezplastový, ve vodě rozpustný materiál, který splňuje požadavky komerčního využití. To, co začalo jako spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje, se nyní proměnilo v dlouhodobé strategické partnerství, a PureNil™ 0 je důkazem toho, že bezplastové obaly nejsou jen slibem do budoucna – jsou realitou již dnes," uvedl Jonathan Jakubowski, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti SmartSolve.
„Podpis této exkluzivní smlouvy se společností SmartSolve představuje významný milník v globální expanzi společnosti Lactips. Jsme velmi rádi, že můžeme spolupracovat se společností SmartSolve, a rád bych jejich týmu upřímně poděkoval za důvěru a za energii, kterou vkládají do urychleného zavádění přírodních obalových řešení bez odpadu. Společně máme příležitost trvale pozitivně ovlivnit jak postupy v odvětví, tak životní prostředí," uvedl Alexis von Tschammer, generální ředitel společnosti Lactips.
O společnosti Lactips
Lactips je předním hráčem v oblasti přírodních polymerů, který vyvíjí, vyrábí a prodává produkty bez obsahu plastů, stoprocentně biologického původu, které jsou ve vodě rozpustné a ve všech prostředích zcela biologicky rozložitelné. Společnost byla založena v roce 2014 na základě výzkumné práce, kterou provedl Frédéric Prochazka, PhD, výzkumný profesor na Université de Saint-Étienne (UMR CNRS 5223). V roce 2022 prošla společnost Lactips významnou transformací na průmyslový podnik, když otevřela svou první výrobní jednotku a přivítala Alexise von Tschammera na pozici generálního ředitele. Společnost Lactips nyní zaměstnává 40 zaměstnanců. www.lactips.com
O společnosti SmartSolve
Společnost SmartSolve vyvíjí certifikované, biologicky odbouratelné a ve vodě rozpustné obaly. Specializuje se na ve vodě rozpustný papír, etikety a sáčky a její sídlo se nachází v areálu o rozloze 55 000 čtverečních stop v Bowling Greenu ve státě Ohio. Společnost SmartSolve, kterou v roce 2016 spoluzaložili Al Caperna a Jonathan Jakubowski, je jedním z předních světových dodavatelů patentovaných, biologicky odbouratelných a ve vodě rozpustných flexibilních obalů. www.smartsolve.com
Kontakt: Lactips, Charlene Béal-Fernandes, beal-fernandes@lactips.com; SmartSolve, Dana Prenger, dana@smartsolve.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59235.