Průlomový projekt společnosti Envision v oblasti zeleného vodíku a amoniaku založený na umělé inteligenci označilo Světové ekonomické fórum za globální etalon

V rámci kulatého stole v Davosu popsal Lei Zhang, zakladatel a generální ředitel společnosti Envision, vedoucí postavení Číny v oblasti obnovitelné energie jako pokrok „na úrovni civilizace" ve světové produktivitě. „Díky našemu energetickému systému založenému na umělé inteligenci proměňujeme poušť Gobi na ‚zelené ropné pole', kde větrnou a sluneční energii převádíme na miliony tun zeleného amoniaku," uvedl Zhang. Tento přístup mění obnovitelné zdroje z nestálého aktiva na přesný průmyslový nástroj a nabízí škálovatelný model pro globální zelenou industrializaci.
Aby společnost Envision otevřela cestu pro plynulý mezinárodní obchod, zajistila si soubor přísných certifikací nejvyšších standardů, včetně ISCC EU, ISCC PLUS a RFNBO, které zaručují, že její zelené molekuly splňují nejpřísnější environmentální a regulatorní kritéria pro evropské a globální trhy.
Projekt v Čch'-fengu je prvním velkokapacitním zařízením na výrobu zeleného vodíku na světě, které je provozováno výhradně a stoprocentně pomocí zelené elektřiny. Na rozdíl od tradičních závodů, které čerpají energii z uhlíkově náročné sítě, využívá světově špičkový energetický systém společnosti Envision umělou inteligenci k inteligentnímu plánování a vyrovnávání kolísavé větrné a solární energie v reálném čase. To zajišťuje konstantní a vysoce efektivní dodávky energie pro proces chemické syntézy, což výrazně snižuje nivelizované náklady na vodík.
