Průmysl stále padá

Průmyslová produkce v dubnu meziročně reálně klesla o 0,4 %. Bylo to dáno hlavně slabším výkonem energetiky, výrobou strojů, hutnictvím a slévárenstvím. Jinými slovy, vidíme dva vlivy. Jedním je nerůst Německa a druhým jsou stále drahé energie.

Ačkoli se jedná o pokles, vnímám výsledek pozitivně. O měsíc dříve totiž průmysl ještě klesal o 2,9 %.

Data za první čtyři měsíce ukazují, že průmysl klesá o 0,8 %. Očekávám, že příští měsíce budou lepší.

Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 3,6 %. Data ukazují, že rostla poptávka ze zahraničí (+5,3 %), zatímco domácí poptávka rostla jen o 0,8 %. Takže naše oživení potáhnou okolní státy, a to zejména Německo. V rámci odvětví vedl automobilový průmysl. To se dalo očekávat. To jen potvrzuje, že je to pro nás klíčové odvětví, které musíme opatrovat.

Rostoucí zakázky pochopitelně signalizují, že v brzké budoucnosti bude mít průmysl více práce, a proto bude vyšší růst.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v dubnu 2024 meziročně snížil o 1,9 %. To je dozvuk minulosti, kdy bylo práce méně. V příštích měsících očekávám konec propouštění.

Poslední data Eurostatu o průmyslové výrobě říkají, že v EU poklesl průmysl o 1 %. Jinými slovy, jdeme v trendu. Dokonce jsme trošku lepší než celá EU. Podle mně průmysl právě prochází u meziročních statistik dnem. V příštím měsíci by mě nepřekvapilo, že průmysl už nepatrně meziročně poroste. Další měsíce už bude lépe. Za celý rok proto čekám růst ekonomiky. Bude ovšem jen titěrný, kterým se nikdo soudný nebude chtít chlubit.

Dnešní zpráva jen ukazuje, že průmysl má sice to nejhorší za sebou. Nicméně podpora ve formě nižších úrokových sazeb by se stále hodila. Pro ČNB to je věc k zamyšlení. Ovšem, jak jsem psal včera, maloobchod říká pravý opak. Předpokládám proto, že hlasování v bankovní radě ČNB bude velmi těsné.

Druhou dnes zveřejněnou statistikou byla data ze stavebnictví.

Podle statistiků klesla stavební produkce v dubnu meziročně o 0,3 %. Bylo meziročně zahájeno o 35,4 % více bytů a dokončeno bylo o 8,1 % bytů méně. To ukazuje, jak se postupně mění situace na trhu. Developeři začínají velké množství bytů. Jenže čekají také růst cen, takže s dokončováním staveb nespěchají. Myslím si, že v letošním roce uvidíme rozehřívání trhu. Vloni byl totiž trh zamrzlý. Ceny klesaly. Poptávající čekali na ještě nižší ceny a prodávající si klepali na čelo, že za tuto cenu nic neprodají.

Od začátku roku klesala výstavba o 3,1 %. Nových bytů proto nebude tolik, kolik by mohlo být. Nevidím prostor k poklesu nemovitostí. Ty už začaly naopak (alespoň v Praze) růst.

Vladimír Pikora, hlavní ekonom skupiny Comfort Finance Group

