Průmyslová elegance v obležení oslavenců

Mezi elitou českého průmyslu nechybí ani Doosan Škoda Power, globální výrobce parních turbín. Umělecká fotografie pořízená v jeho plzeňských výrobních prostorách zachycuje vyvažovací tunel, unikátní zařízení, v němž probíhá jeden z klíčových procesů při výrobě rotorů. Význam přesného vyvažování i roli vakua v tomto procesu přibližuje Michal Skovajsa, vedoucí sekce Výroba: „Každý rotor parní turbíny musí být precizně vyvážený, aby při provozu běžel hladce, bez vibrací a s maximální účinností, což je klíčové pro spolehlivou a efektivní výrobu elektrické energie. Proto vyvažovací proces probíhá v obrovském vakuovatelném prostoru, kde se rotory o hmotnosti až několika desítek tun roztáčejí na provozní otáčky v rozmezí 3000 až 10.000 otáček za minutu.“
Czech Industry Photo vzniklo na podporu průmyslové osvěty a bude k vidění do poloviny ledna příštího roku postupně v deseti městech Čech a Moravy. Velkoformátové vizuální zážitky jsou doplněny o dvojjazyčné příběhy, které návštěvníky přenesou do děje a zprostředují jim spoustu zajímavých informací, o kterých doposud nemuseli mít ani ponětí.
Pořadatelem této putovní osvětové fotopřehlídky je v rámci společenské odpovědnosti PROMOLIGA® – komunikační agentura. Czech Industry Photo je realizováno bez státních a evropských dotací za podpory nadšenců, spolupracujících subjektů, asociací a partnerů, kteří v kreativní průmyslové osvětě spatřují důležitost a smysl. Více informací k této fotovýstavě, dalším zastávkám i doprovodným příběhům v online podobě lze nalézt na www.czechindustryphoto.com v českém a anglickém jazyce.
Czech Industry Photo
Czech Industry Photo je putovní osvětová výstava, která odhaluje potenciál a skryté krásy českého průmyslu v rámci rozmanitých odvětví. Tato fotovýstava je unikátním projektem, který prostřednictvím vizuální komunikace prezentuje zajímavé inovace českých univerzit, středních uměleckých škol, startupů a firem. Czech Industry Photo rovněž zprostředkovává pohled na pracovní postupy, obory a profese ve výzkumu, vývoji, výrobě, řemeslném zpracování, průmyslovém designu či transferu energií. Tato vzdělávací přehlídka se představuje každým rokem veřejnosti zdarma v deseti městech Čech a Moravy v podobě putovní prezentace, kdy se mimo jiné snaží také probudit zájem mladé generace o technologické novinky, vědu a kreativní umělecké obory s cílem podpořit perspektivu jejich budoucího zaměstnání.
PROMOLIGA
PROMOLIGA® je komunikační agentura, která od roku 2015 poskytuje PR a marketingovou podporu inovátorům. „Pomáháme značkám růst a zvyšovat jejich tržní hodnotu - ONline i OFFline.”
Zdroj: PROMOLIGA
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
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