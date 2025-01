Průmyslovou ulicí v Praze řidiči často projíždí na červenou

Pavel Greiner, dopravní expert: "Řidiči kolikrát mají zablokovanou křižovatku ostatními vozidly, a nemohou křižovatku bezpečně celou projet a také potom sami blokují tu křižovatku a kolikrát tím pádem projedou i na červenou.“

Kvůli velké fluktuaci vozidel a hlavně kamionů, protože v okolí je hned několik skladů, kam kamiony zajíždí, je křižovatka často plná a řidičům často nezbyde nic jiného, než projet ji na červenou, což je ale samozřejmě neomlouvá.

Pavel Greiner, dopravní expert: "V tomhle by opravdu pomohlo, kdyby řidiči čekali před semaforem, pokud ví a vidí, že nemohou křižovatku bezpečně projet, pokud mají zelenou. Prostě počkejte před semaforem, co kdyby padla červená, ať zbytečně neblokujete křižovatku, vydržte to.“

Ne vždy je ale zrovna jednoduché takovou situaci odhadnout. Řešením by mohly být časovače umístěné na semaforech, které tam momentálně nejsou.

Pavel Greiner, dopravní expert: "Proč už to tady dávno není? Vždyť v řadě zemích Evropské unie ten časovač je. Anebo dokonce třikrát blikne zelená, pak to jde až na tu oranžovou. Je tam spousta pomůcek a toto by opravdu pomohlo.“

Častou příčinou nehod je pak další nešvar mnohých řidičů - nepozornost.

Pavel Greiner, dopravní expert: "Musíme se všichni více věnovat řízení. Spousta lidí červenou využije k tomu, že se dívá do mobilu a potom, když třeba padne zelená, tak nedokáží reagovat a opět to tam zablokují. Opravdu se věnujte řízení, zvlášť na té Průmyslové, ale nejen na ní, tady je to ale ukázkový příklad.“

Na Průmyslové se pak rozhodně nevyplácí spoléhat se na to, že zelenou ještě takzvaně stihnu projet. Tady to opravdu neriskujte. Můžete přijít o celých šest bodů, případně vám může hrozit i zákaz řízení. A v neposlední řadě riskujete také dopravní nehodu.

Zdroj: POLAR televize Ostrava