Průmyslový palác nabídne veřejnosti dny otevřených dveří

„Zájem o Průmyslový palác nás upřímně těší, a přestože nejde primárně o prostor určený k prohlídkám, chceme lidem vyjít co nejvíce vstříc a ukázat jim ho. Neustále proto hledáme mezi již obsazenými termíny další možnosti, kdy a jak palác zpřístupnit,“ říká Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha.
Komentované prohlídky pokračují, další termíny se připravují
Komentované prohlídky Průmyslového paláce již probíhají ve spolupráci s Prague City Tourism a naplánovány jsou až do 11. října 2026. Zájem o ně výrazně předčil očekávání – více než 1500 míst bylo obsazeno během několika hodin od spuštění prodeje.
Výstaviště Praha proto aktuálně jedná o dalších termínech komentovaných prohlídek. Zájemcům doporučuje sledovat web Prague City Tourism a také webové stránky Výstaviště Praha, kde budou nové termíny průběžně zveřejňovány. Na https://pronajem.navystavisti.cz/otevirame-prumyslovy-palac/komentovane-prohlidky/ je zároveň možné zadat e-mailovou adresu a nechat si informace o nových termínech zaslat s předstihem.
V říjnu bude palác otevřen zdarma v rámci dnů otevřených dveří
Další příležitostí k návštěvě budou dny otevřených dveří 17. a 18. října 2026. Průmyslový palác bude během tohoto víkendu otevřen veřejnosti zdarma a návštěvníci si jej budou moci prohlédnout individuálně, bez průvodce. Více informací o organizaci dnů otevřených dveří, včetně návštěvních hodin a dalších praktických informací, bude Výstaviště Praha průběžně zveřejňovat na svých stránkách.
Průmyslový palác bude možné navštívit také během veřejných akcí
Také v rámci veřejných akcí, které se v Průmyslovém paláci uskuteční, je možné si prostor prohlédnout. Už v říjnu to bude možné například s platnou vstupenkou na Designblok nebo v rámci akce Reshoper. Další akce konané v paláci jsou určeny pro uzavřenou či odbornou veřejnost a není možné je samovolně navštívit.
Zdroj: Výstaviště Praha
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59390.