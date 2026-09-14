Průmyslový palác znovu po 18 letech zazáří na Výstavišti v plné své kráse

Výstaviště při znovuotevření historické dominanty nabídne veřejnosti výstavy, komentované prohlídky i unikátní umělecký projekt
Návrat Průmyslového paláce na pražské Výstaviště v plné své kráse, po 18 letech od nešťastného požáru v roce 2008 a po 4,5 letech dlouhé rekonstrukci, se blíží. K jeho znovuotevření připravilo Výstaviště pestrý doprovodný program, který návštěvníky provede příběhem paláce i celého areálu prostřednictvím architektury, umění, fotografií, historie a současného městského života. Chybět nebudou pohledy do míst, kam se běžně návštěvníci nedostanou. Naskytne se tak jedinečná příležitost zažít Výstaviště trochu jinak – jako místo, kde se potkává historie s aktuální kulturou, designem a společenským životem Prahy. Znovuotevření tak nebude jednorázovou událostí, ale začátkem nové kapitoly Průmyslového paláce jako prostoru, který má ambici znovu přirozeně žít spolu s městem.
Návštěvníci se budou moci vydat na komentované prohlídky přímo do obnoveného Průmyslového paláce, projít a zažít monumentální umělecký projekt Barbory Šlapetové a Lukáše Rittsteina Jak se dotknout nebe nebo prostřednictvím venkovní výstavy Obnova v rukou mistrů nahlédnout pod pokličku rekonstrukce a práce desítek specializovaných řemesel. V nově vydávané knize Planeta Výstaviště budou moci návštěvníci a fanoušci tohoto areálu sledovat na fotografiích historii Výstaviště tak, jak ji zachytily hledáčky českých fotografů. Připraveny jsou i komentované prohlídky přímo do obnoveného Průmyslového paláce. První vlna prohlídek je po velkém zájmu veřejnosti již vyprodaná a v úterý 15. 9. bude spuštěna druhá vlna termínů. Další možnost nahlédnout do Paláce se naskytne v rámci pražského mezinárodního festivalu designu DesignBlok. Možné to bude během celého festivalu od středy 7. do neděle 11. října s platnou celotýdenní vstupenkou, nebo v rámci komentovaných prohlídek a konference DesignBlok Talks.
Komentované prohlídky
Návrat pražské ikony
Při příležitosti znovuotevření Průmyslového paláce budou mít návštěvníci možnost být mezi prvními, kdo si obnovenou stavbu prohlédnou zevnitř, a zároveň se dozví, co všechno se za jejím návratem skrývá.Komentované prohlídky připravuje Prague City Tourism. Během 60 minut dlouhé prohlídky průvodci představí historii Průmyslového paláce, jeho architekturu, zásadní okamžiky jeho více než sto třicetiletého života i současnou rekonstrukci a dostavbu. Návštěvníci uvidí výsledek prací, které probíhaly čtyři a půl roku, a budou moci sami posoudit, jak se podařilo do historické stavby implementovat technologie 21. století a současně zachovat její historický charakter.
Prohlídky probíhají v českém jazyce a začínají vždy před hlavním vchodem do střední haly Průmyslového paláce. Kapacita jedné prohlídky je maximálně 30 účastníků. Symbolické vstupné ve výši 91 Kč odkazuje na rok vzniku paláce. O první vlnu vstupenek byl ze strany veřejnosti velký zájem, a proto Prague City Tourism přidává nové termíny na 29. a 30. září a 1. a 2. října 2026. Ty budou v prodeji od úterý 15. září.
Více informací a rezervace termínů: https://prague.eu/cs/produkt/nova-era-prumysloveho-palace/
28. ročník DesignBloku s tématem Světlo
Další příležitostí pro širokou veřejnost, jak se do Průmyslového paláce podívat, bude ve dnech 7.–11. října 2026 návštěva DesignBloku v rámci základního vstupného. 28. ročník největší přehlídky designu a módy ve střední Evropě s tématem Světlo se odehraje ve Veletržním paláci Národní galerie Praha, Jízdárně a Kapli sv. Kříže Pražského hradu, Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze a v Průmyslovém paláci na Výstavišti Praha. Nabídne pestrý program zahrnující výstavy, instalace, prezentace designérů a značek, módní přehlídky a další.
Komentované prohlídky paláce proběhnou také během odborné konference DesignBlok Talks 6. a 7. října 2026. Druhý ročník konference, která se letos poprvé rozšíří na dva dny, představí více než 40 českých i zahraničních architektů, designérů a dalších odborníků, kteří budou diskutovat o letošním ústředním tématu festivalu – světle. Konference se uskuteční v historické střední hale Průmyslového paláce a stane se vůbec první akcí, která se zde odehraje po rozsáhlé rekonstrukci.
Venkovní výstava obnova v rukou mistrů
Příběh řemesel, která vrátila paláci jeho podobu
Průmyslový palác byl v roce 1891 oslavou tehdejšího umělecko-průmyslového řemesla. Jeho současná obnova na tuto tradici navazuje. Venkovní výstava s názvem Obnova v rukou mistrů představí veřejnosti práci specialistů, kteří se během rekonstrukce podíleli na obnově historických konstrukcí, povrchů, dekorací i uměleckých detailů.
Návštěvníci se dozví, co obnáší rekonstrukce památky tohoto typu, jak se restaurují historické vitráže, jak vznikají a jak se obnovují kovové dekorace, jak se pracuje s historickou ocelovou konstrukcí nebo jak lze podle dochovaných originálů vytvořit chybějící části fasády.
Výstava představí také příběhy hodinové věže, heraldických prvků, historických letopočtů a symbolů i základní fakta a čísla celé rekonstrukce. Autorem výstavy je publicista Libor Hruška, mimo jiné spoluautor expozice o dějinách pivovarnictví v obnoveném pivovaru v Lobči a autor výstavy Přesunuté pavilony na pražském Výstavišti v roce 2023.
Devět témat výstavy
1. Průmyslový palác 1891
2. Jak se rodí obnova památky
3. Vitráže
4. Pasíři a zlatníci
5. Ocelová konstrukce
6. Malíři, truhláři a zdobné prvky
7. Hodiny na hodinové věži
8. Erby, letopočty a symboly
9. Fakta o rekonstrukci
Kde: před Průmyslovým palácem
Kdy: od 24. září 2026
Vstup: zdarma, volně přístupné
Před Průmyslovým palácem | od 24. září 2026 | vstup zdarma
Jak se dotknout nebe
Z Benátek na Výstaviště
Zcela jinou perspektivu na návrat Průmyslového paláce nabídne multimediální umělecký projekt Jak se dotknout nebe dvojice Barbory Šlapetové a Lukáše Rittsteina. Umělci představili své monumentální dílo letos na Biennale Arte v Benátkách, v prestižním muzeu Fondazione Giorgio Cini na ostrově San Giorgio Maggiore. Přebudováním instalace do podoby Turbotemplu se nyní jejich projekt přesouvá do Prahy, kde se propojí s architekturou nově zrekonstruovaného Průmyslového paláce. Na otevřeném prostranství piazzetty před palácem přistane Runway to the Temple. 120 metrů dlouhé osově souměrné sousoší Lukáše Rittsteina RUNWAY lemuje jako sestava sfing cestu do TURBOTEMPLU, neboli filmové Svatyně, jehož vnitřní prostor tvoří filmová freska Jak se dotknout nebe Barbory Šlapetové.
Příběh Dialogu kultur
Filmový epos Jak se dotknout nebe, hledající víru na pozadí vědy skrze létání, je o setkání světů a cestování v čase, kde umění a život splývají v jedno.
Sochařský cyklus RUNWAY ztvárňuje fragmenty a symboly civilizace i technického pokroku, které se rozplývají, propojují a mění v přírodní bytosti. Části aut ztrácejí svůj původní význam a unikají směrem k nebi a k přírodě.
Barbora a Lukáš vyprávějí příběh rychle se měnící planety a zázraku setkání dvou světů, oddělených od sebe příkopem času, poprvé v moderní historii prostřednictvím umění – sochami, animacemi, filmy, kresbami, fotografiemi, malbou a happeningy.
V symbolickém třicetiletém dialogu kultur, oba plnili Papuánská přání, z nichž nejdůležitějším bylo poznat naše náčelníky: toho největšího = Václava Havla; a pak toho, který se stejně jako oni dotkl Nebe = Astronauta.
Animovaná Nebeská freska zobrazuje vnitřní svět posledních přírodních lidí, o kterém vyprávěli a pulzující filmové záběry jsou záznamem událostí v džungli a vesmíru, které se skutečně staly.
Součástí Filmové fresky jsou dva vesmírné telefonáty (2013 a 2022), kdy astronaut NASA Koichi Wakata létající na Oběžné dráze telefonuje z mezinárodní vesmírné stanice ISS Papuánským náčelníkům, disponujícím schopností létat do Nebe pomocí dýmu a konfrontují své zkušenosti z létání. Co se nedalo vyfotografovat nebo natočit, je nakresleno a zanimováno.
Uvnitř Svatyně se snáší k Zemi Sousoší Oltář Piloti v letové formaci čtyř astronautů doby kamenné spolu s astronautem NASA. Na jejich monumentální křídla je promítána filmová báseň o splynutí kultur s názvem Transfer z let 2006 až 2008, jejíž hlavním hrdinou je náčelník Václav Havel.
Pro veřejnost zdarma
Výstava: 5.–19. října 2026
Místo: piazzetta Průmyslového paláce
Vstup: zdarma
Informace: v českém a anglickém jazyce
Slavnostní zahájení: 5. října 2026 od 18:00 hodin
Komentované prohlídky s autory: 13. a 16. října od 17:00 hodin
Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční v den nedožitých 90. narozenin Václava Havla. Součástí večera bude performance Petra Nikla a hudební vystoupení Ivana Achera.
Křest knihy Jak se dotknout nebe
18. října 2026 od 18:00 hodin
K projektu vzniká také obrazová publikace Jak se dotknout nebe, která mapuje třicetiletou uměleckou a životní cestu Barbory Šlapetové a Lukáše Rittsteina. Obsahuje reprodukce jejich děl a fotografie obou výstav – z Benátek i z Výstaviště – a propojuje jednotlivé části projektu s jejich dlouhodobou tvorbou.
Planeta Výstaviště
Výstaviště v hledáčku českých fotografů
Téměř 150 let patří lokalita dnešního Výstaviště k nejfotografovanějším místům v Česku. Důvodem není pouze výjimečná architektura a množství výstav a veletrhů, ale také mimořádně pestrý život, který se v areálu po generace odehrával. Kurátor a fotograf Tomáš Pospěch dal dohromady unikátní sbírku fotografií, která vypráví příběh Výstaviště tak, jak jej formovaly dějiny.
Výstava i připravovaná publikace Planeta Výstaviště ukazují Výstaviště jako místo, v němž se odrážely velké dějiny i každodenní život. Válečné a poválečné období, totalitní i demokratické režimy, komunistické sjezdy, velké výstavy, veletrhy i rockové koncerty zde existovaly vedle obyčejných lidských příběhů. Lidé sem přicházeli nejen za velkými událostmi, ale také na procházky, na rande, za zábavou nebo se jednoduše potkat s přáteli. Právě tento kontrast mezi velkými dějinami a „malými dějinami“ každodennosti je jedním z hlavních témat projektu.
Na Výstavišti fotografovali významní čeští fotografové napříč generacemi. Už během Jubilejní zemské výstavy v roce 1891 zde působili Karel Maloch, Jindřich Eckert nebo Rudolf Bruner-Dvořák. Jan Kříženecký společně s Josefem Františkem Pokorným zde v roce 1898 natáčeli a promítali první české filmy.
Později Výstaviště dokumentovaly generace reportérů a fotografů. Pavilony, výstavy a exponáty zachycovali například Josef Sudek nebo Vilém Heckel, jako kulisu pro módní fotografii si areál vybrali Fred Kramer nebo dvojice Štěpánka Stein a Salim Issa. Každodenní život na Výstavišti dokumentovali mimo jiné Dagmar Hochová, Emil Fafek, Pavel Dias, Karel Bucháček, Jovan Dezort, Dana Kyndrová, Luboš Kotek, Jan Mihaliček nebo Karel Cudlín.
Výstaviště se tak prostřednictvím fotografií stává nejen svědkem českých dějin, ale také jedinečnou scénou, na níž lze sledovat proměny architektury, společnosti i způsobů trávení volného času. Návrat Průmyslového paláce je tak příležitostí vydat fotografickou publikaci Planeta Výstaviště v hledáčku českých fotografů.
Kniha nabídne obrazové vyprávění rozdělené do pěti tematických částí:
? Zemská výstava 1891
? Éra velkých přehlídek
? Fučíkárna
? Pestré devadesátky
? Výstaviště vzkříšené a současné
Součástí publikace bude také chronologie Výstaviště v datech. Kniha bude dostupná během října prostřednictvím e-shopu Výstaviště a ve vybraných knihkupectvích.
Zdroj: Výstaviště Praha, a.s.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59144.