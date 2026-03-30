Průtah v Dražovicích bude dokončen asi o měsíc později, zatím platí uzavírka

Jiří Crha (ODS), náměstek hejtmana JMK: „Letos dokončujeme poslední část a hotovo by mělo být do konce července letošního roku. Předmětem stavby je rekonstrukce silnice stávajícího průtahu obcí v celkové délce 1,2km. Nejprve se začalo s opravou kanalizační sítě, pak následovaly opravy chodníků, silnice a opěrných zdí.“
Součástí stavby jsou i stavební úpravy zárubních zdí a stabilizace silničních přeložek. Jedná se o investici Jihomoravského kraje a obce Dražovice. Celkově se pak v obci opravuje úsek dlouhý 1,2km.
Jiří Crha (ODS), náměstek hejtmana JMK: „Platí zde objízdná trasa, která vede přes Bohdalice, Bučovice a Tučapy.“
Stavba vyjde na celkem 30 milionů korun včetně DPH.
Zdroj: POLAR televize Ostrava