Průvodci zdravím na NZIP: Ověřené informace o zdraví a prevenci na jednom místě

  15:20
Brno 9. dubna 2026 (PROTEXT) - Kde získat spolehlivé informace o zdraví, když je internet plný neověřených rad a doporučení, mnohdy od zcela anonymních autorů? Národní zdravotnický informační portál (NZIP, nzip.cz) přichází s řešením v podobě tematických sekcí s názvem Průvodci zdravím. Nový obsah portálu nabízí přehledně a srozumitelně zpracované oblasti napříč naším zdravím – od prevence a screeningových programů až po duševní zdraví či péči v různých životních etapách.

Průvodci zdravím pomáhají veřejnosti orientovat se v tématech, která mají zásadní vliv na kvalitu života. Srozumitelně vysvětlují smysl prevence, příznaky onemocnění, možnosti léčby nebo kdy a kam se obrátit na zdravotnický systém. Všechny informace jsou logicky uspořádané a vycházejí z odborných doporučení a aktuálních zdravotnických poznatků.

„Hlavním cílem je zajistit neustálou dostupnost garantovaných informací, posilovat zdravotní gramotnost veřejnosti a podporovat prevenci. To jsou klíčové faktory, které lidem pomáhají pečovat o své zdraví a lépe se orientovat ve zdravotnickém systému,“ říká prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., předseda Vědecké rady MZD, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně.

Tematičtí průvodci provádějí uživatele například preventivními prohlídkami, duševním zdravím nebo zdravým stárnutím. Návštěvníci portálu se tak mohou snadno dozvědět například to, jaké preventivní prohlídky mají podle věku absolvovat, jak rozpoznat varovné příznaky některých onemocnění nebo kde hledat odbornou pomoc.

Součástí péče o zdraví je i duševní zdraví. „Ukazuje se, že pokud je člověk dlouhodobě ve stresu, vyčerpání nebo psychické nepohodě, promítá se to do každodenního chování. Ovlivňuje to pohyb, stravování, spánek i sklon k užívání alkoholu nebo kouření. Právě tyto faktory přitom patří mezi hlavní rizika pro vznik chronických onemocnění. Podpora duševního zdraví proto není oddělené téma, ale přirozená součást prevence a péče o celkové zdraví,“ doplňuje doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D., Ústav lékařské psychologie a psychosomatiky LF MU.

RNDr. Martin Komenda, Ph.D., MBA, koordinátor NZIP, ÚZIS ČR, dodává: „NZIP je výsledkem dlouhodobé spolupráce celé řady institucí napříč českým zdravotnictvím, za to jim patří velké poděkování. Vznikl tak zcela hmatatelný výsledek – komplexní portál. Nicméně bez podpory komunity a opakovaného představování ve státních organizacích, zdravotnických zařízeních, vzdělávacích institucích, organizacích pro pacienty anebo v neziskovém sektoru, to bude pouze nástroj bez uživatelů.“

Průvodci zdravím jsou dostupní na Národním zdravotnickém informačním portálu na adrese: www.nzip.cz/pruvodci

 

O Národním zdravotnickém informačním portálu (NZIP)

Národní zdravotnický informační portál (NZIP) je oficiální online zdroj ověřených informací o zdraví, prevenci, nemocech a zdravotní péči v České republice. Je založen na srozumitelném a odborně garantovaném obsahu a pomáhá lidem orientovat se ve zdravotnickém systému i v péči o vlastní zdraví. Garantem obsahu je Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR, Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně a Státním zdravotním ústavem.

 

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

 

 

