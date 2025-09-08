PRŮZKUM: 7 z 10 firem zvýší investice do zdravotních benefitů zaměstnanců

Od státu očekávají zaměstnavatelé jediné: daňové výhody zachovat, protože bez daňového zvýhodnění by část benefitů ztratila smysl. Vyplývá to z průzkumu mezi téměř 200 firmami, který realizovala Unie zaměstnavatelských svazů ČR ve spolupráci s Comp&Ben Asociací a Svazem personalistů ČR.
Zdravotní benefity snižují nemocnost
Firmy nejčastěji přispívají na očkování, vitamíny, rehabilitace, doplatky na léky či psychologické konzultace. Přes 95 % zaměstnavatelů zároveň považuje za správné, že stát poskytování těchto benefitů daňově zvýhodňuje. Podpora zdraví zaměstnanců se tak stala běžným standardem – využívá ji dnes většina pracovníků ve velkých i středních firmách. Zdravotní benefity vnímají zaměstnavatelé nejen jako nástroj motivace, ale i jako cestu, jak snížit nemocnost a posílit produktivitu.
„Naprostá většina zaměstnavatelů potvrdila, že zdravotní benefity nejsou luxus, ale klíčový nástroj k podpoře fyzické i psychické kondice zaměstnanců. A to se vrací nejen firmám, ale i úsporou v systému veřejného zdravotního pojištění,“ říká Jiří Horecký, prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR.
Firmy zvýší investice do zdraví, daňové úlevy ale musí zůstat
Šetření proběhlo letos v létě, krátce po vládním zvýšení limitu na zdravotní benefity na úroveň průměrné mzdy. Výsledek je jednoznačný: téměř tři čtvrtiny firem díky tomu plánují navýšit investice do zdraví svých zaměstnanců. Téměř 90 % zaměstnavatelů si zároveň přeje, aby i nadále zůstala možnost využívat zdravotní benefity místo části mzdy nebo bonusů.
„Firmy jasně deklarují, že bez daňového zvýhodnění by část benefitů ztratila smysl. Proto apelujeme na to, aby stát tento systém zachoval minimálně v současném rozsahu,“ dodává Tomáš Jurčík, ředitel Comp&Ben Asociace, která se zaměřuje na odměňování zaměstnanců.
Z průzkumu dále vyplynulo, že mezi hlavní přínosy zdravotních benefitů patří podpora zdravého životního stylu a psychické pohody zaměstnanců, spokojenost a motivace zaměstnanců a vnímání skutečnosti, že se zaměstnavatel stará.
Zdroj: https://www.uzs.cz a www.compenben.eu