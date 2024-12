Průzkum: 93 % Čechů věří hotovosti, ale každý třetí má problém s jejím výběrem

Češi stále vnímají jako nejbezpečnější způsob platby hotovost, a to nejen v Česku (93 %), ale i pro platby v zahraničí (88 %). Více než polovina respondentů nakupuje v obchodech nebo využívá služby, které přijímají pouze hotovost. Tento problém se týká zejména obyvatel menších obcí, kde digitální infrastruktura není dostatečná.

"Hotovost zůstává klíčovým prvkem českého platebního systému, přestože digitalizace postupuje. Denně hotovostí platí necelá třetina lidí a alespoň jednou měsíčně vybírá z bankomatu 67 % respondentů. Přesto však mnoho Čechů naráží na problém s dostupností hotovosti, což potvrzuje i to, že 38 % lidí si alespoň občas nemá kde vybrat peníze," komentuje Ondřej Kozák, výkonný ředitel společnosti Euronet.

Lidé chtějí více bankomatů

Dostupnost bankomatů je v menších obcích alarmující. V obcích do 1000 obyvatel má bankomat v pěší vzdálenosti pouhých 10 % obyvatel. Pro mnoho z nich to znamená nutnost cestovat i desítky kilometrů k nejbližšímu bankomatu. Celkem 28 % respondentů uvádí, že má bankomat velmi daleko od svého bydliště.

Necelá polovina respondentů (44 %) by uvítala více bankomatů v místech, kde se během dne pohybují, přičemž největší zájem o zlepšení dostupnosti je právě v malých obcích. "Dostupnost bankomatů zůstává klíčovým problémem, který zasahuje do života lidí v menších obcích. Bez bankomatu v okolí jsou nuceni cestovat i desítky kilometrů, což pro ně znamená časovou i finanční zátěž," uvádí Kozák.

Ačkoliv jsou problémy s dostupností bankomatů dlouhodobé, situace se oproti loňskému roku nezlepšila. Podíl lidí, kteří si občas nemohou vybrat hotovost v okolí, zůstává téměř totožný (38 % v roce 2024 oproti 37 % v roce 2023). Stejně tak zájem o více bankomatů v místě pobytu zůstává stabilní na úrovni 44 %.

Dopad rušení bankomatů

Rušení bankomatů prohlubuje problém hotovostních pouští. Celkem 16 % dotázaných zaznamenalo úbytek bankomatů ve svém okolí, přičemž zrušení bankomatu by způsobilo větší nebo zásadní komplikace pro 39 % lidí.

Nejčastějším důvodem je, že další bankomat by byl příliš daleko (42 %), nebo by neměli kde vybírat hotovost (23 %). "Muselo by se jezdit k dalšímu, který je dostupný ve větší vzdálenosti. V bance vybrat nemůžu, tu ve městě zrušili," popsala situaci jedna z respondentek. Další uvádí: “Bydlím v menším městě, kde někteří obchodníci kartu neberou nebo služby. Musela bych jet asi 12 km do bankomatu a asi bych si vybrala větší hotovost.”

Provoz bankomatů je nákladná výzva

Ačkoliv moderní platební metody získávají na popularitě, hotovost zůstává nepostradatelnou součástí finančního systému, zejména v odlehlých oblastech a tam, kde digitální infrastruktura není dostatečná. Hotovost umožňuje lidem zůstat součástí ekonomického života a zajišťuje finanční inkluzi, což je klíčové pro sociální a ekonomickou stabilitu. Přesto však většina dotázaných (92 %) nemá představu o tom, jaké náklady jsou spojeny s provozem bankomatů. Za každým výběrem hotovosti stojí komplexní logistika od technologického zázemí přes zabezpečení až po pravidelné doplňování hotovosti.

Podle Kozáka se provoz jednoho bankomatu pohybuje v řádech desítek až stovek tisíc korun ročně. "Provoz bankomatů zahrnuje nejen náklady na instalaci a údržbu zařízení, ale i bezpečnostní opatření a logistiku doplňování hotovosti. Obzvláště v menších obcích, kde jsou výběry méně časté, je jejich provoz finančně náročný," vysvětluje. Dodává, že mnozí lidé i obce si neuvědomují, jak nákladné je zajistit dostupnost hotovosti. "Bankomaty jsou klíčové pro udržení dostupnosti hotovosti, ale jejich provoz není samozřejmostí a vyžaduje značné zdroje. Je nezbytné hledat rovnováhu mezi poptávkou a ekonomickou udržitelností," uzavírá.

O průzkumu: Kvantitativní průzkum provedla agentura STEM/MARK v červenci/srpnu 2024 mezi 512 respondenty. Cílem průzkumu bylo zjistit, jak lidé používají hotovost, a zachytit změny ve využívání bankomatů v poslední době. Srovnání bylo provedeno s kvantitativním průzkumem, který provedla agentura STEM/MARK v červnu 2023 mezi 509 respondenty a květnu 2022 mezi 506 respondenty.

Zdroj: ABBBA Consulting