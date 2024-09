Průzkum AI v české společnosti. Polovina Čechů nějakou formu AI už vyzkoušela. Zatím jen málo z nich jí bere jako skutečný nástroj.

Průzkum ukázal, že přibližně polovina české populace (47,8 %) má již nějakou zkušenost s použitím AI, přičemž ale pouze 3,5 % respondentů uvedlo, že AI používají denně. Nejaktivnější skupinou jsou mladí lidé do 29 let, kteří AI používají nejvíce. Dvě třetiny (67 %) z nich má již nějakou zkušenost, ať už příležitostnou, nebo pravidelnou. Průzkum prokázal například i to, že mladší generace uživatelů má k výsledkům AI mnohem kritičtější přístup. Její výsledky si totiž vůbec neověřuje pouze 7,2 % lidí do 30 let věku. Naopak jmenovitě starší generace respondentů nad 60 let má k AI mnohem větší důvěru. Celá polovina seniorů si totiž vůbec neověřuje správnost výsledků, které jim AI poskytne.

Na to, jak důležitá je podle dotazovaných spolehlivost výsledků AI se ptala další část průzkumu. Více než tři čtvrtiny (75,8 %) respondentů považuje za důležité, aby aplikace, které využívají AI (např. virtuální asistenti nebo navigace), poskytovaly správné a relevantní odpovědi. Tento požadavek na spolehlivost je ještě výraznější při použití AI v profesních oblastech, jako je zdravotnictví, vzdělávání nebo autonomní doprava. Tam to za velmi důležité považuje 77,2 % Čechů. Toto přesvědčení navíc s věkem dotazovaných stoupá.

Pokud jde o profesní oblasti, ve kterých je přesnost AI podle Čechů nejdůležitější, respondenti nejčastěji zmiňovali zdravotnictví (37,2 %), následované zákaznickým servisem (20,3 %) a vzděláváním (16,3 %). Autonomní dopravu považuje celkem překvapivě za nejdůležitější pouze 8,1 % dotázaných.

Šéf testingu ve společnosti Qinshift Martin Paták k výsledkům říká: "Výrazně větší podíl aktivních uživatelů v mladší generaci pro nás přirozeně tak překvapivý nebyl. To, co nás ale zaujalo je vlastně přístup té starší generace. Na jednu stranu jí využívá méně, ale zároveň považuje za mnohem důležitější, aby byly výsledky jejích výstupů spolehlivé. Současně jen velmi malá část z ní ale tuší, že jsou výstupy modelů AI nějakému testování vůbec vystavené. Z výsledků chápeme, že starší generace tak musí pravděpodobně vnímat umělou inteligenci jako mnohem mocnější a samostatnější entitu, než mladí lidé, kteří už mají tendenci vnímat její působení kritičtěji."

Regulace a testování výsledků činnosti AI je pro českou veřejnost také důležitým tématem. Velká část dotázaných (60 %) totiž především nemá správné informace o tom, jak to s testováním AI obecně je. Skoro polovina respondentů (45,3 %) totiž vůbec netuší, jestli k nějakému testování dochází a 14,2 % lidí si dokonce myslí, že k němu nedochází vůbec. Většina respondentů (42,5 %) pak podporuje formu nějaké regulace AI v rámci konkrétních oborů, v nichž je používána. Dvě pětiny dotázaných (40,2 %) by pak uvítaly zavedení mezinárodně platných standardů.

Shrnutí:

Výsledky průzkumu ukazují, že zatímco polovina populace České republiky už má nějakou zkušenost s AI, většina ji vnímá spíše jako zajímavost než nezbytný nástroj. Mladší lidé používají AI častěji a častěji si i ověřují její výsledky. Starší generace má tendenci výsledkům AI více důvěřovat, aniž by je dále kontrolovala. Zároveň dvě třetiny populace jak a jestli AI prochází dostatečným testováním. Češi se také v podstatě shodují na potřebě regulace AI jako takové. Nejčastěji by uvítali její regulaci na úrovni konkrétních oborů nebo zavedení mezinárodních norem.

